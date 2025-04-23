Выбросы парниковых газов влияют на околоземную орбиту, предупреждают ученые

Недавнее исследование, проведенное командой под руководством авиационного инженера Уильяма Паркера из Массачусетского технологического института (MIT), указывает на потенциальные последствия выброса парниковых газов для космического пространства вокруг Земли. Результаты исследования опубликованы в Nature Sustainability.

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Согласно выводам ученых, увеличение концентрации этих газов может привести к продлению срока службы космического мусора на низкой околоземной орбите, что, в свою очередь, создаст серьезные проблемы для функционирования спутников к 2100 году.

Исследователи отмечают, что при сценариях с высокими выбросами количество спутников, способных безопасно функционировать на низкой околоземной орбите, может значительно сократиться. Это приведет к ограничениям в размещении новых спутников, что создает риск возникновения так называемого синдрома Кесслера — ситуации, когда столкновения космических объектов приводят к образованию еще большего количества мусора и, как следствие, к дальнейшим столкновениям.

Проблемы, связанные с изменением климата и космическим мусором, требуют комплексного подхода и совместных усилий, подчеркивают авторы исследования. Они указывают на важность понимания влияния окружающей среды на возможности работы на низкой околоземной орбите и необходимость защиты этого пространства для будущих поколений.

На сегодняшний день околоземное пространство ограничено, и его возможности для размещения спутников зависят от различных факторов, включая солнечную активность. Например, в периоды солнечного максимума, когда активность Солнца возрастает, спутникам сложнее оставаться на орбите из-за увеличения сопротивления атмосферы.

Согласно исследованию, антропогенные выбросы парниковых газов приводят к сокращению термосферы — слоя атмосферы на высоте от 85 до 600 километров. Это, в свою очередь, снижает сопротивление, с которым сталкиваются спутники, и замедляет процесс их падения на Землю. Таким образом, вышедшие из строя спутники будут оставаться на орбите дольше, создавая дополнительную опасность для других объектов.

Моделирование, проведенное командой, показало, что при умеренных и высоких выбросах углекислого газа количество спутников, покидающих околоземную орбиту, значительно сократится, что приведет к накоплению мусора. В наихудшем сценарии к 2100 году мощность солнечной энергии может снизиться на 60% во время солнечного максимума и на 82% во время солнечного минимума.

На данный момент на околоземной орбите функционирует 11 901 спутник, и около 20 000 фрагментов космического мусора. Исследователи подчеркивают, что, учитывая растущее количество спутников, необходимо заранее обратить внимание на эти проблемы, чтобы избежать проблем в будущем.