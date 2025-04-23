Сотрудница “Русского дома” в Оше подозревается в вербовке наемников для войны с Украиной

Сотрудница российского центра науки и культуры (“Русского дома”) в Оше Наталья Секерина задержана по подозрению в вербовке наемников. Об этом сообщили в суде Первомайского района Бишкека – столицы Киргизии. По данному делу арестованы еще несколько человек. Адвокат одного из задержанных сообщил, что их подозревают в вербовке людей для участия в войне против Украины.

“Задержанные подозреваются в вербовке, финансировании, материальном обеспечении, обучении наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использовании наемников в военных конфликтах или действиях”, – сказала агентству “Интерфакс” пресс-секретарь суда Нурзина Мурзаева.

Представительство Россотрудничества в Киргизии заявило, что встревожено арестом Секериной. “Секерина является гражданкой Киргизии, местным сотрудником отделения, работает в Русском доме с июля 2024 года, отвечает за взаимодействие нашего ошского филиала с медиа. Знаем ее как добросовестного, открытого и ответственного сотрудника”, – говорится в заявлении.

Уголовный кодекс Киргизии предусматривает по статье о наемничестве до 15 лет лишения свободы.