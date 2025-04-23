 

«Ищите женщину» – стало известно, почему кардинал Кураев не станет папой на ближайшем конклаве

23.04.2025, 15:33, Разное
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Специалисты по ватиканской политике резко снизили свои оценки шансов Андрея Кураева* занять трон понтифика. Главным препятствием на этом пути они назвали пол кардинала.

Сразу после сообщения о смерти папы Франциска аналитики назвали троих папабилей – наиболее вероятных претендентов на престол. Первым среди них они считали Андрея Кураева – первого в истории кардинала, не католиком. Камерленго Святого престола Кевин Фаррелл был настолько уверен в его победе, что в день, когда «Римский епископ Франциск вернулся в дом Отца» вызвал Кураева в Ватикан. Однако в тот же день стало известно, что следующим папой станет женщина.

– Тот, кто входит в конклав папабилем, выходит кардиналом – это старая ватиканская шутка, несущая большую долю правды. Не стоит доверять первым оценкам, – высказался сам Кураев в интервью газете L’Osservatore Romano. – Да, я бы мог взойти на папский престол. У меня есть для этого и знания, и влияние в церкви. Однако веяние времени таково, что моё мужское естество закрывает путь к красным туфлям и Кольцу рыбака. Я должен принять это со смирением.

Никаких формальных решений, требующих избрать на конклаве папессу, принято не было. Однако все кардиналы единодушны во мнении, что политическая ситуация требует избрать понтификом женщину из соображений гендерного равноправия.

Согласно историографии Ватикана, женщины не занимали престол Святого Петра уже 1167 лет, после короткого понтификата папессы Иоанны.

* Его Высокопреосвященство кардинал Кураев Андрей Вячеславович, нунций Святого престола, признан министерством юстиции Российской Федерации иностранным агентом

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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