 

Создан светоактивируемый гель для борьбы с раневыми инфекциями

23.04.2025, 15:25, Разное
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Актуальность разработки трудно переоценить: в условиях глобального кризиса антибиотикорезистентности (по данным ВОЗ, ежегодно от устойчивых инфекций умирает 1,3 миллиона человек) препарат предлагает новый механизм борьбы с бактериями без риска развития резистентности. Особую значимость проекту придает растущая проблема хронических ран — только в России от них страдают около двух миллионов человек, преимущественно пожилых людей и пациентов с диабетом.

«Наш гель сочетает эффективность и безопасность, – подчеркивает Галина Гаменюк из Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА. — В отличие от системных антибиотиков, он действует локально, используя природные соединения, что минимизирует побочные эффекты и нагрузку на организм».

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На фармацевтическом рынке представлены аналоги в данной области, например, Фоторан и Фотодитазин. В качестве основного действующего вещества в обоих лекарственных средствах применяется хлорин е6. Фоторан и Фотодитазин применяются в стоматологии и для лечения онкологических заболеваний, и ни один из них не используется для лечения инфицированных ран.

Препарат особенно актуален сегодня, когда проблема устойчивости к антибиотикам становится все серьезнее. Он может применяться для лечения сложных ран, ожогов и послеоперационных швов, помогая избежать опасных осложнений. Сейчас студенты завершают лабораторные испытания препарата. После освещения специальной лампой гель начинает вырабатывать активные формы кислорода, которые избирательно уничтожают микробы, не повреждая здоровые ткани. Проект представлен на «Акселераторе РТУ МИРЭА» и получил грант на дальнейшее развитие.


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