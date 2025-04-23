Учёные обнаружили на Марсе необычные камни, которые указывают на возможность существования древней жизни

Недавнее открытие, сделанное с помощью марсохода NASA «Персеверанс», ставит под сомнение привычные представления о климате на Марсе. Эксперт по исследованию Красной планеты, профессор Роджер Виенс из Университета Пердью, обратил внимание на ряд странно бледных камней, которые оказались необычно богаты алюминием и минералом каолинитом. Об этом сообщает Phys.org.

Фото из открытых источников / Перемещения марсохода и обнаружение светлых плавучих пород / Источник: Communications Earth & Environment (2024) / DOI: 10.1038/s43247-024-01837-2

Камни, которые были проанализированы с помощью лазера SuperCam, могут указывать на то, что в прошлом Марс был теплее и влажнее, чем считалось ранее. Виенс отметил, что каолинит образуется в условиях, характерных для тёплого и влажного климата, а также в гидротермальных системах. На Земле этот минерал формируется в местах с интенсивными осадками или горячими источниками, что вызывает интерес к вопросу о возможных условиях для жизни на Марсе.

Фото из открытых источников / Источник: Communications Earth & Environment (2024) / DOI: 10.1038/s43247-024-01837-2

Все началось с того, как команда марсохода заметила мелкие светлые камешки на поверхности планеты. Однако первоначально они не обратили на них внимания, сосредоточившись на других задачах. Позже были обнаружены более крупные камни, которые не были частью коренной породы, что вызвало интерес исследователей. Эти «плавающие» камни, как их называют геологи, находятся не на месте своего образования, что очень странно.

Фото из открытых источников / Источник: Communications Earth & Environment (2024) / DOI: 10.1038/s43247-024-01837-2

Виенс и его команда, включая научного сотрудника Кэндис Бедфорд и постдокторанта Клемента Ройера, провели детальный анализ более 4000 таких камней. В результате исследований было установлено, что большинство из них состоят из каолинита, что вызывает вопросы о том, как эти минералы могли образоваться в условиях, которые сейчас кажутся крайне неблагоприятными для жизни.

Фото из открытых источников / Источник: Communications Earth & Environment (2024) / DOI: 10.1038/s43247-024-01837-2

Кроме того, в камнях была обнаружена шпинель, вероятно, алюминиевая. Исследователи не уверены, образовалась ли шпинель из каолинита или наоборот. Это открытие может пролить свет на геологические процессы, происходившие на Марсе в прошлом.

Виенс подчеркивает, что главные вопросы касаются наличия воды на планете: сколько её было, как долго и куда она делась. Структура каолинита предполагает наличие большого количества воды, возможно, связанной с минералами на Марсе.

Бедфорд добавила, что хотя камни не были найдены «на месте», орбитальные спутники показывают наличие каолинитовых пород на краю кратера Езеро. Изучение этих камней может помочь проверить гипотезы о древней среде Марса и его способности поддерживать жизнь.