Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1155-й день войны

Министерство обороны РФ 23 апреля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более восьми месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области. ВСУ продолжают действовать на территории РФ, хотя российская сторона не раз заявляла о фактическом “разгроме” украинских сил.

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Великий Прикол, Проходы, Турья, Миропольское и Петрушевка Сумской области. На Харьковском направлении поражены скопления живой силы и техники мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Малые Проходы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены радиолокационная станция и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Соболевка, Моначиновка, Петропавловка, Паламаревка, Песчаное Харьковской области, Райгородка Луганской Народной Республики, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 250 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку “Panzerhaubitze 2000” производства ФРГ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы “Квертус” и “Нота”. Уничтожены три склада боеприпасов. В результате активных действий подразделений группировки войск “Южная” освобожден населенный пункт Тарасовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Часов Яр, Иванополье, Миньковка, Новая Полтавка, Березовка, Северск и Яблоновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 335 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия производства стран НАТО и четыре склада боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Муравка, Алексеевка, Гришино, Димитров, Зверево и Новопавловка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 370 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Толстой, Вольное Поле, Богатырь и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 175 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной и двух артиллерийских бригад ВСУ в районах населенных пунктов Магдалиновка, Каменское Запорожской области и города Запорожье. Уничтожены до 85 военнослужащих, шесть автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, промышленным предприятиям, выпускающим военную продукцию, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, месту стоянки реактивной системы залпового огня “Vampire” чешского производства, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожены девять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре реактивных снаряда системы залпового огня “Vampire” чешского производства, а также 166 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 53200 беспилотных летательных аппаратов, 604 зенитных ракетных комплекса, 23000 танков и других боевых бронированных машин, 1546 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23996 орудий полевой артиллерии и минометов, 34445 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 101900 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 134 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).