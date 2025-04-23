Любовную химию разложили на девять элементов

Подыскивая исчерпывающее определение какому-то понятию, ученые часто обращаются к существующим исследованиям по теме. Психолог Гарри Рейс из Рочестерского университета (США) вместе с коллегами ранее предложил модель межличностной химии (Interpersonal Chemistry Model, ICM), которая сконцентрирована вокруг двух ключевых аспектов: отзывчивости (поддержка и высокая оценка) и взаимности (совпадение чувств и целей). Среди других составляющих также упоминали позитивный аффект (под этим термином психологи понимают степень субъективного переживания положительных эмоций вроде радости и интереса) и влечение. Однако описанная Рейсом модель относится не только к любовной химии, а к взаимоотношениям в целом.

Об особой химии в романтических парах говорили и другие специалисты, но, как правило, они не приводили точных формулировок и ограничивались ранним периодом влюбленности, не рассматривая химию в долгосрочных успешных отношениях.

Авторы новой работы — специалисты Йоркского университета (Торонто, Канада) — выбрали другой подход. Исследователи попросили обычных людей своими словами описать, что для них означает «любовная химия». В опросе поучаствовали 200 мужчин и женщин от 21 года до 76 лет. Статья об этом вышла у журнале Archives of Sexual Behavior.

Ученые разделили влюбленных на четыре типа

Романтическая любовь проявляется по-разному. Некоторые более сдержаны в выражении чувств, а у других страсть зашкаливает так, что секс случается по несколько раз в день. Австралийские ученые проана…

naked-science.ru

Ответы проанализировали и распредели на девять основных категорий. Самой популярной характеристикой (64%) стало позитивное взаимодействие, под которым респонденты понимали радость от общения и ощущение эмоциональной связи в паре. Второй составляющей стала взаимность, то есть обоюдная заинтересованность друг другом, а третьей — комфорт (непринужденность и легкость в общении, отсутствие страха осуждения).

Среди других важных компонентов упоминали совместимость (чувство, что партнеры хорошо подходят друг другу), сходство мыслей и интересов. Довольно часто люди говорили о «необъяснимой искре» — некоей магии и волшебном притяжении между влюбленными, а также о сексуальном влечении.

Замкнули список сильная фиксация (сосредоточенность друг на друге, желание проводить вместе как можно больше времени) и физиологические реакции рядом с партнером («бабочки в животе» и прочие телесные проявления).

Нейробиологи описали области мозга, в которых «живет» любовь

С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии и стимулов, роль которых сыграли небольшие любовные рассказы, ученые описали «нейронную основу» любви. Выяснилось, что шесть разновидностей …

naked-science.ru

Анализ ответов также показал, что любовная химия может сохраняться и в длительных отношениях, просто в этом случае концентрация на сексуальной составляющей несколько снижается, пропуская на первый план компоненты, связанные с эмоциональной близостью.

Комментируя результаты канадских коллег, профессор психологии и наук о мозге Массачусетского университета в Амхерсте Сьюзан Краусс Уитборн отметила, что исследование имеет не только академическую, но и практическую ценность. Более глубокое понимание любовных чувств может помочь преодолеть трудности в отношениях, которые порой возникают даже в гармоничных парах.