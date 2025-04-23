Китайские ученые разработали нановакцину против сердечно-сосудистых заболеваний

Группа исследователей из Нанкинского университета науки и технологий и Китайского университета науки и технологий объявила о создании революционной «коктейльной нановакцины». Эта разработка предназначена для предотвращения образования опасных бляшек в артериях — основной причины сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет ТАСС.

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Атеросклероз — это процесс накопления жировых веществ, холестерина и клеточного мусора в стенках артерий. Со временем эти отложения формируют плотные бляшки, сужая просвет сосудов и повышая риск образования тромбов. Это состояние является ключевым фактором возникновения инсультов и инфарктов.

Разработка китайских специалистов основана на уникальной двухкомпонентной стратегии. Они предложили использовать два типа наночастиц: одни несут антигены, стимулирующие иммунный ответ, другие содержат вещества, усиливающие этот ответ — так называемые иммунные адъюванты. Эти частицы соединяются с оксидом железа, образуя своеобразный «коктейль», способствующий защите организма от атеросклероза.

Испытания на лабораторных мышах уже подтвердили эффективность нового подхода. Однако исследователи подчеркнули, что для полного понимания длительности защитного эффекта необходимы дополнительные исследования.