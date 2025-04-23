В Анапе казаки публично выпороли школьника, который не вернул вовремя книги в библиотеку

На горячую линию в казачьем опорном пункте в Анапе поступил звонок от библиотекаря городской детской библиотеки.

Сотрудница учреждения пожаловалась на шестиклассника одной из местных школ – юноша на месяц просрочил дату возврата «Тихого Дона» Михаила Шолохова.

Наряд казаков из пяти человек оперативно прибыл по домашнему адресу семьи Петухов – положив на пол всё семейство, представители правопорядка призвали к ответу виновника инцидента Степана. В этот же вечер книга была возвращена в библиотеку, хоть и не была дочитанной.

На этом неприятности для школьника не завершились – на следующий день казаки заявились в школу и сообщили одноклассникам провинившегося о его проступке. А после этого его привселюдно выпороли. Степан принёс извинения присутствующим и пообещал больше никогда не посещать библиотеку.

Директору школы понравилась инициатива и она предложила создать казачий патруль в школьных столовых для контроля за правильным использованием ложек и вилок.

В краевом казачестве похвалили коллег из Анапы и анонсировали создание мобильного приложения «Казачий контроль», при помощи котрого можно будет оперативно вызвать казаков или пожаловаться им на нарушителей общественного порядка и кубанских традиций.

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