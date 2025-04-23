 

В Анапе казаки публично выпороли школьника, который не вернул вовремя книги в библиотеку

23.04.2025, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На горячую линию в казачьем опорном пункте в Анапе поступил звонок от библиотекаря городской детской библиотеки.

Сотрудница учреждения пожаловалась на шестиклассника одной из местных школ – юноша на месяц просрочил дату возврата «Тихого Дона» Михаила Шолохова.

Наряд казаков из пяти человек оперативно прибыл по домашнему адресу семьи Петухов – положив на пол всё семейство, представители правопорядка призвали к ответу виновника инцидента Степана. В этот же вечер книга была возвращена в библиотеку, хоть и не была дочитанной.

На этом неприятности для школьника не завершились – на следующий день казаки заявились в школу и сообщили одноклассникам провинившегося о его проступке. А после этого его привселюдно выпороли. Степан принёс извинения присутствующим и пообещал больше никогда не посещать библиотеку.

Директору школы понравилась инициатива и она предложила создать казачий патруль в школьных столовых для контроля за правильным использованием ложек и вилок.

В краевом казачестве похвалили коллег из Анапы и анонсировали создание мобильного приложения «Казачий контроль», при помощи котрого можно будет оперативно вызвать казаков или пожаловаться им на нарушителей общественного порядка и кубанских традиций.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Загадочная турецкая деревня, где половина ее жителей глухая

24.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Предложение Вэнса

24.04 / Мнение «аналитика»: О трагедии ошибок… Почему Запад сливает Украину?

24.04 / Врачи Китая впервые внедрили противоалкогольный чип

24.04 / Марсоход обнаружил загадочный камень на Марсе

24.04 / Дачный ликбез: пермские ученые рассказали, как закалить рассаду и уберечь сад от весенних заморозков

23.04 / Экзопланета K2-18b: Ученые на пороге открытия внеземной жизни

23.04 / Ученые упростили изучение ключевых белков-мишеней для лекарств

23.04 / Подростки из Индии создали холодильник, не требующий электроэнергии

23.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия никогда не будет участвовать в переговорах о размещения европейских войск на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика