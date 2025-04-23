 

Из-за госсекретаря США снижен уровень лондонской встречи по Украине

23.04.2025, 13:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министры иностранных дел Германии, Франции, Великобритании и Украины сообщили, что не примут участие в лондонской конференции о путях прекращения российско-украинской войны. Встреча состоится, но на более низком уровне. Об этом сообщают Sky News.

Причиной этого стал отказ от участия в конференции государственного секретаря США Марко Рубио, который должен был представить план администрации США по урегулированию конфликта. Вместо него американскую делегацию возглавит специальный посланник по Украине Кит Келлог.

Рубио отказался от участия после того, как президент Украины Владимир Зеленский отверг один из ключевых пунктов плана – передачу Крыма под российский суверенитет. План также предусматривает сохранение контроля РФ над оккупированными украинскими территориями.

Отметим, что двусторонняя встреча в Лондоне министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и его британского коллеги Дэвида Лэмми состоится, как и планировалось изначально.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Уровень антисемитизма в мире, возросший на фоне войны в Израиле, постепенно снижается

23.04 / Шляфман заочно приговорен к 13 годам колонии за убийство Талькова

23.04 / Рядом с комплексом “Москва-сити” в российской столице взорвался автомобиль

23.04 / Сотрудница “Русского дома” в Оше подозревается в вербовке наемников для войны с Украиной

23.04 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1155-й день войны

23.04 / Гроб с телом Папы Франциска перенесен в Собор Святого Петра

23.04 / Удар армии РФ по Марганцу в Днепропетровской области, множество жертв

23.04 / Мирный план Трампа – Украина лишится Крыма и не сможет вступить в NATO

23.04 / В районе, где ранее были убиты десятки туристов, индийские военные ликвидировали террористов

23.04 / Трамп: “Мы не позволим ХАМАСу вернуться к управлению Газой”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика