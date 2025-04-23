Илон Маск может перейти на работу в Ватикан

Руководитель департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск в ближайшее время планирует покинуть госслужбу, так как «утомился от необходимости противостоять левакам, содомитам и другим извращенцам».

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.

По информации издания, миллиардер не планирует возвращаться в бизнес – Маск хочет стать первым американцем, который будет избран папой римским. Для этого бизнесмен готов оперативно оформить развод со своей супругой, а также принять сан священника и епископа. После избрания понтификом основатель Space X возьмёт имя Пётр и провозгласит экспансию Католической церкви на другие планеты.

– Трамп поддерживает своего соратника: если у Илона всё получится, то вместе они смогут править миром. Католики всего мира и мощь первой экономики Земли позволят решить любую задачу, считают в Белом доме, – пишет газета.

Сам Маск отказался от комментариев, однако анонсировал в своём X (бывший Twitter) «масштабные изменения на глобальном уровне». Также в суде Нью-Йорка утром 21 апреля был зарегистрирован иск о начале бракоразводного процесса между миллиардером и его супругой.

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