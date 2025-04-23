 

Талисманы из банковской земли: китайцы готовы верить в чудеса ради богатства

23.04.2025, 11:30, Разное
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Недавно китайские банки столкнулись с необычным видом краж — преступники начали похищать почву прямо из-под их стен. Но почему кто-то решил заняться таким странным делом? Всё дело в новом тренде, который набирает популярность в Китае. В интернете выставляют на продажу небольшие пакеты с «банковской землей». Эти таинственные сувениры позиционируются как талисманы, якобы способные принести своим владельцам быстрое обогащение.

Фото из открытых источников

Небольшие пакетики с этой «волшебной» почвой стоят до 888 юаней (около 120 долларов), и спрос на них растет день ото дня. Интернет-магазины утверждают, что эта земля способна изменить судьбу покупателя, гарантируют «999,999% успех в достижении богатства». Более того, некоторые даже снимают процесс сбора грунта, чтобы убедить клиентов в подлинности товара.

По словам продавцов, грунт собирается исключительно ночью, с зеленых участков, расположенных рядом с крупными финансовыми учреждениями страны. Такие места, как Банк Китая, Промышленный банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, Строительный банк Китая и Банк коммуникаций, считаются особенно «продуктивными» источниками для этой магии.

Продавцы уверяют, что почва из банковских учреждений обладает уникальной способностью увеличивать благосостояние и устранять негативные энергии. Однако стоит отметить, что ни одно научное исследование не подтверждает подобные утверждения.

Этот феномен вызвал бурю обсуждений в китайских соцсетях, где многие пользователи открыто высмеяли идею покупки земли в надежде на чудо. Тем не менее, популярность товаров свидетельствует о том, что вера в магические свойства земли из-под финансовых институтов сильна.

Один из покупателей, пожелавший остаться неизвестным, признался журналистам, что приобрел такой талисман в надежде улучшить дела своего бизнеса. А видеоролики, демонстрирующие процесс сбора почвы из зелёных зон вокруг банков, активно распространяются в сети, несмотря на потенциальные обвинения в порче общественного имущества.

Пока непонятно, насколько законны такие продажи, но очевидно, что желание быстро разбогатеть толкает людей на самые невероятные поступки.


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