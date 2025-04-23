 

Мнение: «Обогащайтесь!», или почему Китай смог, а СССР не смог

23.04.2025, 11:00, Разное
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Сто лет назад, в 1925 году, крупный большевик Бухарин выкрикнул знаменитый лозунг — «Обогащайтесь!». Логика у Бухарина была следующей: народ не должен быть бедным, это глупо, поэтому надо разрешить народу богатеть, даже призвать к этому. Вот несколько цитат из того самого выступления Бухарина на собрании актива (ссылка):

К сожалению, голос Бухарина утонул в итоге в гуле сторонников плановой экономики. НЭП свернули в конце 1920-х, а самого Бухарина разоблачили как троцкиста и расстреляли в 1938 году.

Вместе с тем идеи Бухарина не пропали втуне. На следующий год после его знаменитого выступления, в 1926 году, в Москву приехал на учёбу молодой Дэн Сяопин. Идеи Бухарина и наглядные успехи НЭПа так впечатлили будущего китайского лидера, что почти сразу после прихода к власти, в 1979 году, он вернул Китай на капиталистический путь, официально провозгласив строительство «среднезажиточного общества».

Итоги мы знаем. На протяжении следующих 30 лет ВВП Китая рос со средней скоростью в 10% годовых, за удивительно короткий срок подняв страну из голодной бедности к заслуженному положению первой экономики планеты.

Источник: Место для дискуссий


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