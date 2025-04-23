 

Жизнь на Европе: Возможно ли это?

23.04.2025, 10:25, Разное
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Европа, один из галилеевых спутников Юпитера, открытый ещё в 1610 году знаменитым астрономом Галилео Галилеем, интересует учёных своими уникальными данными. Этот небольшой спутник обладает гладкой ледяной поверхностью, покрытой трещинами и линиями, свидетельствующими о бурной геологической активности. Однако самое интригующее в Европе — это наличие огромного подземного океана жидкой воды, который может содержать вдвое больше воды, чем все земные океаны вместе взятые. Об этом сообщает UniverseToday.

Фото из открытых источников

Подземный океан Европы находится в жидком состоянии благодаря нагреву, создаваемому мощным гравитационным полем Юпитера. Несмотря на то, что температура на поверхности спутника достигает минус 160 градусов Цельсия, океан остаётся тёплым и пригодным для существования определённых форм жизни. Если предположить, что на дне океана существуют гидротермальные источники, то там могут происходить процессы, подобные тем, что идут на дне земных океанов, включая образование водорода и органических молекул. Эти процессы являются ключевыми для появления жизни, ведь именно такие механизмы привели к зарождению жизни на Земле.

Однако не только подводная среда представляет интерес. Поверхностный лёд Европы подвергается постоянному воздействию заряженных частиц из магнитосферы Юпитера и ультрафиолетового излучения Солнца, что разрушает органические молекулы. Тем не менее, исследование команды учёных под руководством Гидеона Йоффе из Института науки Вейцмана показало, что некоторые аминокислоты, такие как триптофан, фенилаланин и тирозин, могут сохраняться в верхних слоях льда в течение нескольких столетий, особенно в полярных областях. Учёные предполагают, что, несмотря на жесточайшие радиационные условия, остатки этих аминокислот можно обнаружить с помощью метода лазерной ультрафиолетовой флуоресценции.

Этот метод позволяет выявить характерные световые сигналы, возникающие при воздействии лазером на молекулы в диапазоне длин волн от 200 до 400 нанометров. Особенно перспективными для поиска следов жизни считаются молодые регионы, где материалы из глубин океана недавно достигли поверхности.


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