Удар армии РФ по Марганцу в Днепропетровской области, множество жертв

Утром 23 апреля в результате атаки российских военных с применением дрона-камикадзе в украинском городе Марганец (в Никопольском районе Днепропетровской области) погибли девять человек, около 30 были ранены.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Российский FPV-дрон попал в автобус с работниками одного из предприятий города, пишет ГСЧС Украины.

Информация о жертвах и разрушениях в результате этой атаки уточняется.