 

Удар армии РФ по Марганцу в Днепропетровской области, множество жертв

23.04.2025, 10:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Утром 23 апреля в результате атаки российских военных с применением дрона-камикадзе в украинском городе Марганец (в Никопольском районе Днепропетровской области) погибли девять человек, около 30 были ранены.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Российский FPV-дрон попал в автобус с работниками одного из предприятий города, пишет ГСЧС Украины.

Информация о жертвах и разрушениях в результате этой атаки уточняется.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Уровень антисемитизма в мире, возросший на фоне войны в Израиле, постепенно снижается

23.04 / Шляфман заочно приговорен к 13 годам колонии за убийство Талькова

23.04 / Рядом с комплексом “Москва-сити” в российской столице взорвался автомобиль

23.04 / Сотрудница “Русского дома” в Оше подозревается в вербовке наемников для войны с Украиной

23.04 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1155-й день войны

23.04 / Из-за госсекретаря США снижен уровень лондонской встречи по Украине

23.04 / Гроб с телом Папы Франциска перенесен в Собор Святого Петра

23.04 / Мирный план Трампа – Украина лишится Крыма и не сможет вступить в NATO

23.04 / В районе, где ранее были убиты десятки туристов, индийские военные ликвидировали террористов

23.04 / Трамп: “Мы не позволим ХАМАСу вернуться к управлению Газой”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика