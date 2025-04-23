 

По методике Куклачёва: на Украине обнаружена секретная база ГРУ, где котов-диверсантов учили портить обувь чиновников

23.04.2025, 9:33, Разное
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В ходе спецоперации в окрестностях Житомира украинские спецслужбы обнаружили тщательно замаскированную базу, где, как утверждается, проходили подготовку коты-диверсанты.

Основной задачей пушистых агентов было выведение из строя украинских чиновников и военных путем осуществления актов дефекации в их домашние тапки. Обнаружены многочисленные лотки с символикой ГРУ, запасы валерьянки и методички по скрытному проникновению в жилища.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает неопровержимыми доказательствами причастности к организации кошачьего террора легендарного советского и российского дрессировщика Юрия Куклачёва.

– Мы давно подозревали, что за всеми этими диверсиями стоит опытная рука, – заявил Зеленский, демонстрируя фотографию Куклачёва, держащего в руках тапок в цветах украинского флага.

В настоящее время все коты задержаны и проходят процедуру детоксикации от идеологической обработки. Ведётся расследование с целью установления всех лиц, причастных к финансированию и организации кошачьего заговора против украинской государственности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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