 

Лондонский банкир выиграл в лотерею $20 миллионов, выкупив все комбинации чисел

23.04.2025, 9:30, Разное
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Любая система имеет уязвимость, которой однажды кто-то воспользуется. Данная история произошла в 2023 году в Техасе, когда местная лотерея подошла к невиданному ранее джек-поту – $95 млн. Некто Бернард Марантелли, финансист из Лондона, подсчитал – в данной лотерее существует примерно 25,8 млн комбинаций, а так как билет стоит всего $1, то можно банально выкупить их все. И выигрыш, так как нужный билет будет у тебя в руках, составит порядка $60 млн с учетом сопутствующих расходов.

Вопрос в том, как это реализовать. Марантелли воспользовался помощью других авантюристов, поднаторевших на «честном» обмане различных лотерей и азартных игр, которые искали и использовали уязвимости в существующих системах. В случае с лотереей Техаса таковой стала возможность установки ее частными партнерами принтеров для печати билетов, чтобы продавать их в розницу. Штат большой, расстояния велики – местные жители скорее купят билет на заправке или в деревенском магазине, чем поедут за ним в областной центр.

Хитрость в том, что принтер может работать безостановочно и у регулирующих органов нет возможности контролировать данный процесс. Поэтому нанятые Марантелли работники в прямом смысле круглые сутки напролет печатали билеты, порядка 100 штук в секунду, чтобы заполучить все возможные комбинации чисел. Он предусмотрительно создал несколько фиктивных организаций, которые выступали официальными партнерами лотереи. А потому их деятельность была легальной.

И у него все получилось. Выигрышный билет был напечатан и предъявлен после розыгрыша, по нему был получен джек-пот в размере $57,8 млн. Чистая прибыль организаторов составила примерно $20 млн. Причем сама лотерея заработала на комиссии от продаж билетов $264 тыс., а потому ее организаторы не сильно интересовались деталями.

Возмущение поднялось лишь на следующем этапе, когда данную схему решили повторить другие авантюристы, которые не сумели проделать все тайно и перессорились из-за контроля над принтерами для печати билетов. Информация стала достоянием СМИ, о мошенничестве узнали власти и начали пытаться урегулировать ситуацию. В частности, ограничить количество билетов, которые можно напечатать за день, а также ввести контроль за их продажей.Источник &#8212 Wall Street Journal


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