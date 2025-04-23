Загадочное космическое явление однажды охватило всю Солнечную систему

Миллионы лет назад Солнечная система пережила встречу с настоящим космическим цунами. Согласно новому исследованию, около 14 миллионов лет назад она оказалась полностью погруженной в гигантскую структуру размером около 9 тысяч световых лет, состоящую из газа, пыли и звезд. Об этом пишет futurism.com.

Фото из открытых источников

Эта колоссальная галактическая волна, подобно невидимому потоку, пронеслась сквозь нашу космическую область, захватывая Землю и другие планеты на своем пути. Ученые выяснили это благодаря данным телескопа «Гайя» Европейского космического агентства (ЕКА), который помог проследить траектории движения этой необычной структуры.

Несмотря на то, что 14 миллионов лет кажутся огромным промежутком времени, на масштабах Вселенной это сравнительно недавнее событие. Для сравнения, динозавры исчезли с лица Земли около 66 миллионов лет назад.

Если бы в тот период кто-то наблюдал за ночным небом, звезды казались бы тусклыми, словно завуалированными тонкой пеленой. Эта встреча с межзвездной средой могла также повлиять на климатические изменения, происходившие в эпоху среднего миоцена, хотя эти гипотезы требуют дополнительного подтверждения.

Ученые продолжают изучать последствия этого уникального события, пытаясь определить, каким образом оно могло воздействовать на развитие нашей планеты и всей солнечной системы.