 

Загадочное космическое явление однажды охватило всю Солнечную систему

23.04.2025, 9:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Миллионы лет назад Солнечная система пережила встречу с настоящим космическим цунами. Согласно новому исследованию, около 14 миллионов лет назад она оказалась полностью погруженной в гигантскую структуру размером около 9 тысяч световых лет, состоящую из газа, пыли и звезд. Об этом пишет futurism.com.

Фото из открытых источников

Эта колоссальная галактическая волна, подобно невидимому потоку, пронеслась сквозь нашу космическую область, захватывая Землю и другие планеты на своем пути. Ученые выяснили это благодаря данным телескопа «Гайя» Европейского космического агентства (ЕКА), который помог проследить траектории движения этой необычной структуры.

Несмотря на то, что 14 миллионов лет кажутся огромным промежутком времени, на масштабах Вселенной это сравнительно недавнее событие. Для сравнения, динозавры исчезли с лица Земли около 66 миллионов лет назад.

Если бы в тот период кто-то наблюдал за ночным небом, звезды казались бы тусклыми, словно завуалированными тонкой пеленой. Эта встреча с межзвездной средой могла также повлиять на климатические изменения, происходившие в эпоху среднего миоцена, хотя эти гипотезы требуют дополнительного подтверждения.

Ученые продолжают изучать последствия этого уникального события, пытаясь определить, каким образом оно могло воздействовать на развитие нашей планеты и всей солнечной системы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Загадочная турецкая деревня, где половина ее жителей глухая

24.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Предложение Вэнса

24.04 / Мнение «аналитика»: О трагедии ошибок… Почему Запад сливает Украину?

24.04 / Врачи Китая впервые внедрили противоалкогольный чип

24.04 / Марсоход обнаружил загадочный камень на Марсе

24.04 / Дачный ликбез: пермские ученые рассказали, как закалить рассаду и уберечь сад от весенних заморозков

23.04 / Экзопланета K2-18b: Ученые на пороге открытия внеземной жизни

23.04 / Ученые упростили изучение ключевых белков-мишеней для лекарств

23.04 / Подростки из Индии создали холодильник, не требующий электроэнергии

23.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия никогда не будет участвовать в переговорах о размещения европейских войск на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика