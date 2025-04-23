 

Мнение «аналитика»: Об одной умной вещи… Почему Украина оказалась на грани зрады?

23.04.2025, 9:10, Разное
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Американский президент Дональд #Трамп одну умную вещь сказал. И зря в Киеве на него обиделись. Ведь он, по сути, прав.

«Глупо, — сказал Дональд Трамп, — затевать драку с соседом, который во много раз крупнее и сильнее тебя, а потом бегать по миру и выклянчивать ракеты».

Но украинский президент Владимир Зеленский ведь именно так и поступил…

А почему?

Есть такое правило, что элиты любой страны в среднем не сильно умнее среднего её гражданина, а выдвинутый ими лидер — не сильно умнее среднего «элитария». Чуть-чуть умнее — да. Но не кардинально.

И вот что мы видим с состоянием умов в среднем по миру.

Самые умные собрались в Азии, а из европейцев наиболее умные — русские. Тогда как украинцы оказались на 78 месте в мире с IQ 95,5. И это она ещё как-то поднялась в сравнении с прошлым годом на целый балл. Видимо, за счёт недопуска к тесту самых туповатых: в этот раз тестирование прошло на четверть меньше украинцев, чем в предыдущий.

И в свете этих данных оказывается, что самая глупая вещь, которую #Украина сделала, ввязавшись в ссору с Россией, или, если угодно, «нарвавшись на ссору», была вполне закономерна?

И все последствия — тоже?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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