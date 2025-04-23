 

В районе, где ранее были убиты десятки туристов, индийские военные ликвидировали террористов

23.04.2025, 8:00, Новости дня
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Командование армии Индии сообщило о ликвидации нескольких террористов, пытавшихся проникнуть в индийскую союзную территорию Джамму и Кашмир с территории Пакистана.

В ходе боестолкновения в округе Барамулла были уничтожены двое или трое хорошо вооруженных террористов, говорится в сообщении. О потерях индийской стороны не сообщается.

Перестрелка произошла вскоре после того, как не менее 28 человек погибли в результате теракта в индийском Кашмире, где вооруженные люди открыли огонь по группе туристов, предварительно убедившись, что среди них нет мусульман. По сообщению индийских источников, террористы заставляли туристов снимать брюки и проверяли их удостоверения личности. Убедившись, что перед ними не мусульмане, боевики в упор расстреляли туристов.

В числе погибших – один израильтянин, один житель Италии, а также офицер индийского флота. Не менее 13 человек получили ранения различной степени тяжести, они находятся в больницах, пишет MEE.

Город Пахалгам, рядом с которым произошла стрельба, расположен в местности, напоминающей Альпы, и являющейся популярным туристическим объектом. Этот район посещают множество израильских граждан, особенно молодежь после службы в армии.

Кашмир населен по преимуществу мусульманами, однако контролируется Индией. Здесь действует несколько сепаратистских группировок. Одна из них, ранее малоизвестная “Сопротивление Кашмира” взяла на себя ответственность за нападение, ставшее самым тяжелым за последние годы.


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