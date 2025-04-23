Австралийские ученые создали ИИ, использующий клетки человеческого мозга

Австралийская компания Cortical Labs анонсировала запуск своего нового устройства, которое она называет «первым в мире биологическим компьютером, работающим по принципу программирования». Устройство, получившее название CL1, по размеру сопоставимо с обувной коробкой и использует клетки человеческого мозга для обработки информации через нейронные сети. Об этом сообщает NewAtlas.

Фото из открытых источников / Cortical Labs

Компания привлекла внимание в 2022 году, когда её исследователи научили клетки человеческого мозга в чашке Петри играть в классическую видеоигру «Пинг-Понг». Однако CL1 представляет собой более сложное решение. По информации издания New Atlas, устройство использует сотни тысяч нейронов, размером с мозг муравья, которые развиваются в питательном растворе и размещаются на кремниевом чипе.

Cortical Labs утверждает, что сочетание «твёрдого кремния и мягкой ткани» позволит запускать код непосредственно в нейронах, что, по их мнению, поможет решать сложные задачи. Главный научный сотрудник компании Бретт Каган описал устройство как «тело в коробке», в котором предусмотрены системы для фильтрации, хранения, циркуляции газов и контроля температуры.

Хотя практическая ценность CL1 ещё не ясна, Каган выразил надежду на применение технологии в научных исследованиях, включая моделирование заболеваний и тестирование лекарств. Он отметил, что большинство клинических испытаний препаратов для лечения неврологических и психических заболеваний завершаются неудачей из-за сложности взаимодействия с мозгом. CL1 может стать инструментом для более точного тестирования.

На данный момент Cortical Labs предлагает CL1 как средство для обучения «биологического ИИ», где нейронные сети основаны на реальных нейронах. Каган подчеркнул, что биологические мозги обладают уникальной способностью делать выводы на основе ограниченных данных, что отличает их от существующих алгоритмов ИИ.

Тем не менее, Каган добавил, что CL1 не предназначен для замены традиционных методов ИИ, а скорее для дополнения их. Устройство также имеет преимущество в потреблении энергии: нейроны требуют значительно меньше ресурсов по сравнению с современными чипами ИИ.

В дополнение к CL1, Cortical Labs планирует предоставлять вычислительные ресурсы через облако, используя свои уникальные системы. Несмотря на многообещающие возможности, эксперты из Университета Квинсленда предостерегают от преждевременных выводов. Они отмечают, что способность клеток играть в «Пинг-Понг» не обязательно указывает на их способность принимать сложные решения.