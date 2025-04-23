В США запустили телескоп, чтобы выяснить, как появилась Вселенная

Сегодня с космодрома в Калифорнии успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. В её полезную нагрузку входит уникальный телескоп SPHEREx, задача которого — собрать данные о ранних этапах формирования Вселенной. Об этом сообщает NBC News.

Фото из открытых источников

Этот орбитальный аппарат предназначен для детального картографирования и анализа различных космических объектов и галактик. Собранные данные позволят учёным реконструировать события, происходившие вскоре после Большого взрыва. Изначально запуск планировался ещё в конце февраля, однако технические сложности вынудили перенести миссию. Теперь, как утверждают специалисты, всё готово для выхода телескопа на орбиту.

Стоимость обсерватории составляет около 488 миллионов долларов США. В течение двух с половиной лет она будет создавать подробную карту Вселенной, фиксируя инфракрасное излучение, которое трудно уловимо с поверхности Земли.

Кроме того, в ходе этой миссии на орбиту были выведены четыре спутника в рамках программы PUNCH. Их цель — исследование солнечной короны и солнечного ветра, что поможет лучше понять процессы, протекающие на Солнце.