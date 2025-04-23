 

Ученые обнаружили рекордное число спутников у Сатурна: теперь проблема в выборе названий

23.04.2025, 5:05, Разное
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Благодаря использованию двух мощных наземных телескопов (японского «Субару» с зеркалом диаметром 8,2 метра и канадско-французско-гавайского телескопа (CFH) с зеркалом 3,6 метра) астрономы сделали удивительное открытие. Теперь у Сатурна официально зарегистрировано 274 спутника, что почти вдвое превышает общее количество спутников всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых.

Фото из открытых источников

Это огромное количество новых лун создает проблему для астрономического сообщества: как назвать столь большое число объектов? Согласно существующим правилам, названия спутников Сатурна должны происходить из галльской, норвежской и инуитской мифологий. Однако запасы подходящих имен уже близки к исчерпанию, и вскоре ученым может понадобиться расширение списка источников для наименований.

Большинство вновь открытых спутников имеют неправильную форму, напоминающую картофелину, и обладают размерами порядка 2-3 километров. Они совершают оборот вокруг планеты-гиганта за период от одного до пяти лет, двигаясь по сильно наклоненным орбитам. Предположительно, такие спутники возникли в результате столкновений друг с другом.

Теперь перед астрономическим сообществом стоит задача не только изучить эту невероятную коллекцию спутников, но и придумать, каким образом расширить список имен, возможно добавив имена из мифологий коренных народов Америки или других культур.


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