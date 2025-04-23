На месте «Ноева ковчега» в Турции обнаружили следы древнего наводнения

Согласно новым данным, участок земли, названный формацией Дурупинар, примерно 5000 лет назад мог находиться под водой. Это открытие добавляет новые вопросы в многовековую дискуссию вокруг предполагаемого места нахождения легендарного Ноева ковчега, сообщает Mail Online.

Фото из открытых источников

На протяжении веков человечество задавалось вопросом, где же могло покоиться судно, спасшее мир во времена Великого Потопа. Одно из возможных мест — формация Дурупинар, расположенная в Турции, неподалеку от иранской границы. Некоторые исследователи утверждают, что именно здесь находятся окаменевшие останки знаменитого ковчега.

Размеры этой геологической структуры, достигающей высоты около 2000 метров над уровнем моря, поразительно совпадают с описаниями Ноева ковчега в Библии: длина 300 локтей, ширина 50 локтей и высота 30 локтей. Эти параллели давно вызывают интерес ученых и археологов.

Недавние исследования принесли еще больше интригующих деталей. Анализ 30 образцов почвы и горных пород показал наличие морских отложений, глинистых материалов и следов мелких моллюсков возрастом 3500 – 5000 лет. Это свидетельствует о том, что некогда этот район был затоплен водами древнего океана.

«Наше исследование показывает, что в этот период в данном регионе была активная морская жизнь, и что территория подверглась значительному наводнению, что подтверждает вероятность крупного катаклизма», — заявили ученые.

Несмотря на впечатляющие находки, вопрос о том, является ли формация Дурупинар настоящим Ноевым ковчегом, остается открытым. Однако эти открытия подкрепляют гипотезу о связи данного участка с известной библейской историей о Ное и Великом Потопе.

Несмотря на многочисленные свидетельства, ученым пока не удается однозначно доказать, что эта структура действительно представляет собой останки Ноева ковчега.