Вода во Вселенной появилась через 100 миллионов лет после Большого взрыва

Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature Astronomy, предполагает, что вода во Вселенной могла появиться гораздо раньше, чем считалось ранее. Это открытие меняет представления о зарождении жизни и расширяет горизонты нашего понимания ранней Вселенной.

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Вода, один из ключевых компонентов жизни, могла существовать уже через 100–200 миллионов лет после Большого взрыва. Это на миллиарды лет раньше, чем предполагали учёные. Исследование, проведённое командой астрофизиков под руководством Дэниела Уэйлена из Портсмутского университета в Великобритании, показывает, что ранние сверхновые III поколения могли образовывать воду вскоре после своего взрыва.

Ранняя Вселенная была преимущественно сухой, состоящей из лёгких элементов, таких как водород, гелий и литий. Более тяжёлые элементы, включая кислород, начали формироваться только после появления первых звёзд и во время их взрывов. Эти взрывы сверхновых способствовали превращению лёгких элементов в более тяжёлые, в том числе и кислород, который, соединяясь с водородом, образовывал воду.

«Кислород, образовавшийся в недрах этих сверхновых, соединился с водородом и образовал воду, подготовив почву для создания необходимых для жизни элементов», — пояснил Уэйлен.

Исследователи изучили два типа ранних сверхновых: сверхновые с коллапсом ядра и сверхновые с парной нестабильностью. Оба типа сверхновых образовывали плотные скопления газа, которые, вероятно, содержали воду. Хотя количество воды в этих облаках было небольшим, она была сосредоточена в тех областях, где с наибольшей вероятностью могли формироваться планеты и звёзды.

«Это означает, что условия, необходимые для зарождения жизни, существовали гораздо раньше, чем мы могли себе представить. Это значительный шаг вперёд в нашем понимании ранней Вселенной», — подчеркнул Уэйлен.