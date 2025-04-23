 

Трамп: “Мы не позволим ХАМАСу вернуться к управлению Газой”

23.04.2025, 1:35, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов о том, планирует ли он помешать ХАМАСу играть какую-либо роль в послевоенном управлении сектором Газы, заявил: “Мы не позволим ХАМАСу этого сделать, и мы посмотрим, что произойдет далее с Газой”.

Представители ХАМАСа ранее сообщили посредникам, что группировка готова при определенных условиях уступить руководство сектором Газы, однако никогда не согласится на разоружение. Разоружение ХАМАСа – это ключевое требование Израиля и США.


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