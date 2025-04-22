Иранский пляж неожиданно окрасился в кроваво-красный цвет

Популярный пляж на минерализованном побережье Ирана неожиданно окрасился в кроваво-красный цвет. Видеозаписи, сделанные местными жителями и туристами, показывают, как Серебряный и Красный пляжи на острове Ормуз буквально трансформировались в нечто невероятное.

Фото из открытых источников

Ливень, обрушившийся на остров, вызвал появление водопадов, которые потоками спускаются по красным склонам гор. Вода, насыщенная минеральными частицами, оставляет яркие алые следы на песке, делая прибрежную зону похожей на сцену из фантастического фильма. Эти кадры быстро разлетелись по соцсетям благодаря местным гидам, сообщает Indian Express.

Особенно впечатляющим стал недавно опубликованный ролик. На кадрах отчётливо виден момент, когда красная земля смешивается с морской водой, превращаясь в густой багровый коктейль. В подписи к ролику говорится: «Сильный дождь на знаменитом Красном пляже Хормоза. Туристы из Серасимы в восторге».

Остров Ормуз славится своими уникальными геологическими особенностями. Здесь расположена гора, известная своей богатой оксидной почвой красного цвета, которая называется «Гелак». Этот материал не только важен для промышленности, но и используется местными жителями в кулинарии — его добавляют в соусы и джемы. Благодаря этому природному явлению, Ормуз стал известен своим необычным красным пляжем и волнами, которые выглядят словно расплавленное золото.

На самом пляже песок переливается металлическим блеском, что особенно эффектно выглядит на закате или восходе солнца. Несмотря на свою суровую красоту, Красный пляж остаётся единственным подобным местом среди множества каменистых берегов острова, где также встречаются таинственные морские пещеры.

Красный грунт Ормуза обладает высокой экономической ценностью и экспортируется уже многие годы. Его активно применяют в производстве красок, косметики, стекла и керамики. Так природа и промышленность тесно переплетаются на этом уникальном уголке планеты.