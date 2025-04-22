Рупор кремлевской пропаганды: По соображениям безопасности

По соображениям безопасности

Все, наверное, уже видели недавний сюжет про разрыдавшегося в Шереметьево любителя ВСУ, который планировал заехать в Россию.

Из-за особенностей умственного развития фильтрационные мероприятия он завалил довольно быстро: на его телефоне оказались компрометирующие фотографии, а на ноутбуке наклеечки в поддержку украинской армии.

А скольких не таких очевидных (и оттого потенциально более опасных) хлопчиков и дивчин каждый день разворачивают наши погранцы.

Встречал мнение, что с этим, мол, имеются некоторые перегибы, и в страну не пускают пачками ни в чем неповинных и очень пророссийских жителей бывшей Украины. Якобы пускать надо всех, и только такой подход приведет к воссоединению русского народа и выполнению целей СВО.

Я считаю такую точку зрения, мягко говоря, очень наивной.

Режим в Киеве понимает, что военным путем ему войны не выиграть. Поэтому он сейчас будет искать способы как-то иначе повлиять на ситуацию. В том числе с помощью терактов и провокаций на территории России. За примерами далеко ходить не нужно.

И в текущей ситуации лучше перестраховаться. Сотрудники разворачивают не потому, что они злые и им так хочется, а потому что обстановка сейчас не предполагает церемоний. Поэтому при малейшем подозрении, человеку не дают въезда на территорию России.

Такие времена. А их, как известно, не выбирают.

@yaremshooter – цинк

Вполне очевидно, что до конца войны гайки останутся закрученными по соображениям безопасности несмотря на возможные издержки.

После конца войны (когда бы он не наступил, гайки начнут откручивать обратно. Во время же войны, рост кол-ва вербовок и попыток терактов делает практически невозможным серьезные послабления. Тем более что еще относительно недавно в обществе было немало вопросов на тему фильтрации на границе и проникновению в страну террористов из-за рубежа. Так что спецслужбы будут скорее перегибать, чем недорабатывать в этом вопросе. Так что пускать всех подряд при облегченном режиме проверки точно никто не будет. При этом конечно возможны ситуации, когда могут цеплять людей, которые вообще не при делах. Но с этими издержками будут мириться, от чего тем, кто по

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Источник: Colonel Cassad

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