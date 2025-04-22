 

СМИ: Дональд Трамп согласился на аннексию Крыма Россией

22.04.2025, 23:25, Новости дня
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В последние дни несколько СМИ сообщили, что администрация США передала украинскому руководству предложения по достижению мира между Россией и Украиной. Они включают согласие на аннексию Россией Крыма.

Ни Киев, ни Вашингтон официально эту информацию не подтвердили. Однако ранее президент Украины Владимир Зеленский, признавая, что вопрос о территориях является наиболее сложным на переговорах, заявлял о недопустимости территориальных уступок России.

С предложением, которое включает в себя и прекращение огня на нынешней линии фронта, ознакомлены как европейские союзники Украины, так и российское руководство. Как отмечает BBC, президент США Дональд Трамп не подтвердил, но и не опроверг эти сообщения, сказав, что расскажет обо всем в ближайшие дни.

Добавим, что план американской администрации включает в себя также отказ Украины от вступления в NATO, передачу под контроль США зоны вокруг Запорожской АЭС и частичную отмену антироссийских санкций. О том, что Украина не сможет стать членом альянса, заявлял и спецпосланник президента США Кит Келлог.

США отказались признавать претензии РФ на Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожские области, однако позволяет Кремлю сохранить контроль над удерживаемыми территориями. Численность украинской армии не сократится, а западная военная помощь будет продолжена.

Комментируя заявления американских представителей о том, что членство Украины в NATO исключено, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил совпадение позиций Москвы и Вашингтона. Стремление Украины вступить в альянс чиновник назвал одной из первопричин войны.

Напомним: президент США Дональд Трамп в пятницу, 18 апреля, подтвердил то, что днем ранее заявил госсекретарь Марко Рубио: администрация США готова в ближайшие дни отказаться от попыток остановить войну в Украине, если убедится, что из-за позиции РФ или Украины эта задача оказался слишком сложной.

“Конкретного количества дней нет, но – скоро, – ответил Трамп на вопрос о том, когда именно он примет этот решение. – Мы хотим сделать это дело. Две тысячи пятьсот человек в неделю погибают в этой битве. Это жестокая битва. А мы хотим ее остановить. В идеале. Но если по какой-то причине одна или две стороны очень осложнят эту задачу, то мы просто скажем: ну и глупо. Вы – дураки, вы – мерзкие люди. И мы просто скажем: мы, пожалуй, отказываемся. Но я надеюсь, что нам не придется этого делать”.


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