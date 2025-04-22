Рупор кремлевской пропаганды: Десантный флаг над Суджей

О боевом пути 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ.

Десантный флаг над Суджей!

Оставив надписи на заборах и разворованные прилавки,

«десанты» из львова драпали не как львы, а как зайцы!

Из поздравления Командующего ВДВ военнослужащим 11-й одшбр:

« Силу вашего оружия и духа противник испытал и на Херсонщине, и под Бахмутом, и на Курщине, где ваши доблесть и боевая работа удостоились высокой оценки Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. За три с небольшим года СВО 5 тысяч военнослужащих бригады уже награждены госнаградами, шестеро удостоены высокого звания Героя России, 4,5 тысячи отмечены ведомственными знаками отличия».

«Боевой путь бригады пестрит подвигами забайкальских десантников», – сказал Командующий Воздушно-десантными войсками Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский, поздравляя личный состав 11-й десантно-штурмовой бригады с вручением соединению орденов Суворова и Жукова, заслуженных десантниками еще до событий на Курской земле. Получившую же высокую оценку Верховного главнокомандующего боевую работу забайкальцев на Курщине Командующий ВДВ

проиллюстрировал цифрами:

Уничтожили порядка 1000 бойцов противника, 8 танков, 85 боевых машин и автомобилей, 66 орудий и минометов. Напомним, что именно десантники 11 одшбр, пройдя по газовой трубе, вышли в тыл удерживавшему Суджу противнику, обвалив его оборону. Они же установили и флаг над освобожденным райцентром.

СВО для 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой орденов Суворова и Жукова бригады началось с применения в качестве тактического вертолетного десанта с задачей овладеть мостами в низовьях Днепра.

Высадившись ранним утром 24 февраля на правом берегу Днепра, забайкальцы взяли под охрану и оборону железнодорожную и автомобильную магистрали Антоновского моста и мост через плотину Каховской ГЭС. После чего, в ожидании подхода основных сил, трое суток его удерживали, отбивая атаки вооруженных сил Украины.

До осени 2022 года бригада вела сначала наступательные, а затем оборонительные действия на правобережной части Херсонской области, нанося противнику весомый ущерб в живой силе и технике.

С мая 2023-го по февраль 2024-го подразделения бригады выполняли боевые задачи в составе группировки «Бахмут» на Соледаро-Бахмутском тактическом направлении.

Благодаря грамотному руководству командиров и профессионализму, мужеству и отваге личного состава бригады удалось сорвать попытку прорыва подразделений ВСУ к Бахмуту и перехватить у противника инициативу. В конце ноября штурмовые роты бригады освободили населенные пункты Хромовое, Красное и их окрестности. После чего бригада выполняла боевые задачи по сдерживанию противника на подступах к Бахмуту.

В конце августа прошлого года бригада была переброшена на Курское направление, где, после совершения марша, с ходу атаковала вторгшегося в Россию противника. В течение сентября подразделения бригады вели штурмовые действия в направлении населенных пунктов Махновка, Дмитрюков и Замостье. А в октябре-ноябре выполняли задачу по блокированию противника в населенном пункте Черкасская Конопелька и его освобождению, а также по воспрепятствованию движения противника на рубеже Бирюковка–Фанасеевка Курской области. В конце января текущего года подразделения артиллерии и беспилотной авиации бригады остановили три попытки контратаки противника в направлении Большого Солдатского.

Ну и мощным завершающим действием бригады по освобождению Курщины стало участие ее личного состава в операции «Поток», в ходе которой наши бойцы, пройдя за трое суток 13 километров внутри газовой трубы, вышли в тыл ничего не подозревающему противнику в 5 километрах юго-западнее населенного пункта Большое Солдатское.

После чего парашютно-десантный батальон и приданные ему подразделения начали вести штурмовые действия в лесополосе вдоль железной дороги в направлении на населенный пункт Дмитрюков. Продвигаясь рассредоточенным боевым порядком от укрытия к укрытию, используя складки местности и уничтожая по пути обнаруженного противника, батальон к исходу 9 марта вышел на рубеж населенного пункта Мирный и, овладев перекрестками дорог и мостами, способствовал окружению противника в Судже. Оказавшись в котле, части ВСУ начали отступление.

Одним из драпающих из Суджи соединений стала 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ из Львова, прославившаяся масштабным мародерством в Судже и оставившая после себя массу надписей на заборах.

12 марта замкомандира 1-й штурмовой роты младший лейтенант Тимур Соктоев и боец штурмовик Рустам Мусаяков водрузили над освобожденной Суджей флаги России и Воздушно-десантных войск!

Приняв участие в зачистке Суджи и ее окрестностей, десантно штурмовая бригада из Забайкалья продолжила теснить к госгранице остатки бандеровских формирований и собирать по лесам разбежавшихся и потерявшихся при очень быстром отступлении из Суджи солдат ВСУ.

Полковник Виктор Пятков

https://vk.com/vdvpskovzov?from=groups – цинк

Десантникам конечно пришлось серьезно адаптироваться под требования СВО, но в своем десантно-штурмовом варианте они играют важную роль в развитии наших операций. И 11-я бригада одна из лучших.

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Источник: Colonel Cassad

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