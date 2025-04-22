Изображение природы оказывает сильное воздействие на мозг

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, позволило выявить интересную связь между восприятием природных пейзажей и уменьшением болевых ощущений. В ходе эксперимента исследователи обнаружили, что простое наблюдение за природой, будь то в реальности или на экране, может облегчить боль. Об этом сообщает ScienceAlert.

Фото из открытых источников

Польза природы для здоровья человека изучается уже несколько десятилетий. Одно из первых значимых исследований, проведенное более 40 лет назад, показало, что пациенты в больницах, имеющие вид на зеленую зону, нуждаются в меньшем количестве обезболивающих и быстрее восстанавливаются по сравнению с теми, кто смотрел на кирпичную стену.

«Несмотря на это, причины, стоящие за этим феноменом, оставались неясными», — отметил нейробиолог Максимилиан Штайнингер из Венского университета и ведущий автор нового исследования.

Одной из сложностей является субъективность как восприятия природы, так и болевых ощущений. Ученые задали вопрос: может ли любовь к природе вызывать эффект плацебо, или, наоборот, городская среда усиливает боль?

Чтобы прояснить ситуацию, исследователи провели эксперимент с участием 49 добровольцев, используя функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ). Участники наблюдали различные изображения и одновременно получали электрические разряды на тыльной стороне левой руки, некоторые из которых вызывали более сильную боль.

В первой сцене они видели озеро, окруженное деревьями, и со звуками природы. Во второй сцене были добавлены городские элементы – здания и шум улицы, а в третьей – офис с унылой мебелью и звуками работающей техники.

Результаты показали, что участники сообщали о меньшей боли при просмотре природных пейзажей, а фМРТ-снимки продемонстрировали изменения в мозговой активности. В частности, наблюдалось снижение активности в области мозга, отвечающей за восприятие боли — ноцицепции. В то же время другие зоны, связанные с регуляцией боли, не показали значительных изменений.

Исследователи предполагают, что природные пейзажи могут отвлекать внимание, что снижает восприятие боли. Этот феномен известен в психологии как «теория восстановления внимания».

«Важно отметить, что обезболивающий эффект можно достичь даже с помощью виртуальных природных сцен, что открывает новые возможности для практического применения и дальнейших исследований», — добавил соавтор исследования Алекс Смолли из Эксетерского университета в Великобритании.

Результаты исследования подчеркивают значимость природы в контексте здоровья и благополучия человека, позволяя лучше понять ее влияния на психику.

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