Рупор кремлевской пропаганды: Незаконно изымал имущество колхозников и затем разбазаривал

Характерный документ от лета 1943 года, посвященный приговору бывшему прокурору Ельцовскому район Алтайского края, который занимался превышением своих полномочий в стиле 1937-1938 года. Из документа видно, что процессы чистки органов и прокуратры от любителей злоупотреблений, которые начались после назначения Берии, продолжался и после начала Великой Отечественной Войны.

Приказ Прокурора Союза ССР № 30с. С приложением приговора по делу бывш. прокурора Ельцовского р-на Алтайского края Парфенова Е.Т. 4 июня 1943 г.

https://istmat.org/node/69000 – цинк

С другой стороны, прокурору повезло, что получил всего 10 лет. в 1938-1940 годах за такие нарушения могли и расстрелять.

PS. Интересно, числится ли данный прокурор среди "невинных жертв сталинского режима"? Так то – мудак редкостный, еще и жену офицера избил.

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Источник: Colonel Cassad

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