Среди погибших в результате теракта в Индии – по меньшей мере, один израильтянин

Не менее 28 человек погибли в результате теракта в индийском Кашмире, где вооруженные люди открыли огонь по группе туристов, предварительно убедившись, что среди них нет мусульман. По сообщению индийских источников, террористы заставляли туристов снимать брюки и проверяли их удостоверения личности. Убедившись, что перед ними не мусульмане, боевики в упор расстреляли туристов.

В числе погибших – один израильтянин, один житель Италии, а также офицер индийского флота. Не менее 13 человек получили ранения различной степени тяжести, они находятся в больницах, пишет MEE.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выразил Индии соболезнования в связи с терактом. “Наши сердца сейчас с жертвами и их близкими, – заявил Саар. – Израиль стоит плечом к плечу с Индией в борьбе с кровавым терроризмом”.

Город Пахалгам, рядом с которым произошла стрельба, расположен в местности, напоминающей Альпы, и являющейся популярным туристическим объектом. Этот район посещают множество израильских граждан, особенно молодежь после службы в армии.

Кашмир населен по преимуществу мусульманами, однако контролируется Индией. Здесь действует несколько сепаратистских группировок. Одна из них, ранее малоизвестная “Сопротивление Кашмира” взяла на себя ответственность за нападение, ставшее самым тяжелым за последние годы.