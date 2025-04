Ученые выявили особенности восприятия историй у дошкольников

Результаты исследования опубликованы в Journal of Experimental Child Psychology. Появление способности воспринимать и создавать связные рассказы, или формирование нарративных навыков, — важный этап развития речи и когнитивных функций у детей. Исследования показывают, что понимание историй формируется в несколько этапов: от простого восприятия последовательности событий до умения интерпретировать причины поступков героев и их внутренние состояния (мысли, эмоции, намерения).

Для оценки нарративных навыков используют специальные тесты. Один из самых распространенных — тест на определение нарративных навыков многоязычных детей (Multilingual Assessment Instrument for Narratives, MAIN). Он состоит из четырех историй про животных («Кот», «Собака», «Козлята», «Птенчики»), представленных в шести картинках. Задача ребёнка — рассказать историю по картинкам и ответить на десять вопросов по каждой истории. Вопросы затрагивают причины поведения различных персонажей, например, «Почему собака прыгнула на дерево?», а также их внутренних состояний, например, «Как чувствует себя собака?».

Все истории похожи между собой по структурной и визуальной сложности. Тем не менее, некоторые работы (в частности, исследования ученых университета Упсалы) показали, что истории про кота и собаку (см. Рисунок 1) могут быть для детей легче, чем истории про козлят и птенчиков (Рисунок 2). Одно из объяснений — детям особенно трудно отвечать на вопросы о внутренних состояниях героев по сравнению с вопросами об их целях и причинах поступков. В новом исследовании ученые из Центра языка и мозга НИУ ВШЭ совместно с коллегами из США и Германии проверили эту гипотезу, а также изучили, будет ли детям легче отвечать на вопросы о внутренних состояниях героев, если дать им визуальные подсказки.

Рисунок 2. История про птенчиков / © Irina A. Sekerina et al. Attention–language interface in Multilingual Assessment instrument for Narratives, Journal of Experimental Child Psychology, Volume 249, 2025

Ученые протестировали две группы: 53 дошкольника (5–6 лет) и 20 молодых взрослых (контрольная группа). Участники смотрели истории на экране компьютера и отвечали на вопросы о мотивах и внутренних состояниях персонажей. В некоторых случаях использовались визуальные подсказки, например, обведение персонажа, чтобы привлечь внимание к выражению его лица. Во время эксперимента движения глаз участников записывались с помощью айтрекера, чтобы понять, какие элементы истории они обрабатывают дольше. Авторы проанализировали точность ответов на вопросы в зависимости от истории, типа вопроса и наличия визуальной подсказки.

В НИУ ВШЭ выявили трудовые ценности нового поколения студентов вузов

Для студентов бакалавриата интерес к делу важен не меньше, чем достойная зарплата. Дальше в списке приоритетов — надежность и соответствие работы полученным знаниям. И лишь на пятом месте — карьерн…

naked-science.ru

Несмотря на то что взрослые в целом справлялись с тестом лучше детей, истории про птенчиков и козлят оказались сложнее для понимания, чем истории про кота и собаку, для всех участников. Это может быть связано с количеством персонажей и структурой рассказов: в и историях про кота и собаку меньше участников и картинки лучше указывают на мотивы героев (собака голодная и хочет забрать сосиски у мальчика), чем в историях про козлят и птенчиков (персонажей больше и может быть неочевидно, почему собака лезет за кошкой). В целом, дети хуже отвечали на вопросы о внутренних состояниях героев (что они чувствовали: например, что чувствует собака, когда от неё убежала мышка на Рисунке 1), чем на вопросы о целях их действий (что и зачем они хотели сделать: например, почему собака стащила сосиски). Визуальные подсказки, хоть и привлекали внимание детей к деталям историй, не помогли им лучше интерпретировать эмоции персонажей.

Исследование помогает лучше понять механизмы восприятия историй у детей и может быть полезно для развития новых методов диагностики речевых нарушений.