Мнение: “Никакого геноцида армян не было!” К 100-летию геноцида

Почему украинцы до такой степени против армян и за турок

Занятные шевеления мыслей который день замечаю в блогах некоторых “проукраинцев”. Они вдруг начали многословно и яростно… сомневаться в геноциде армян! (столетие которого нынче отмечает все прогрессивное человечество).

Выглядит все это крайне странно на первый взгляд. Казалось бы – при чем здесь армяне?? Какое до них дело лицам, озабоченным сегодняшней Украиной – у них что, других дел нет? Зачем проукраинцам страницами выдавать тексты и комментарии не про Порошенко с Яценюком и даже не про Донбасс с Путиным – а про подробности Ванской самообороны и давно уже канувшие в лету атаки турецкой армии?

А оказывается, не все так просто. Наши проукраинские друзья посреди традиционной шумихи вокруг “армянского геноцида” вдруг нежданно-негаданно обнаружили… прямые и крайне неприятные параллели с своей животрепещущей реальностью.

Напомним фактуру: итак, 100 лет назад армянское национальное меньшинство, компактно проживавшее на окраине большого турецкого государства, заявило о притеснениях со стороны “государственного большинства”, создало свои проармянские партии и начало борьбу против “турецкого владычества”. В ответ турки, недолго думая, бросили против восставших окраинных городов и поселков свою регулярную армию. Силы были неравны, однако армянские повстанцы, вооруженные кто чем, оказывали туркам яростное сопротивление, периодически захватывали полицейские участки и здания, в которых размещалась тамошняя администрация, поставленная напрямую из Кие… черт, из Стамбула, конечно же!

В ходе подавления армянского восстания турки не стеснялись в средствах и пролили реки армянской крови, в том числе – женщин, стариков и детей.

Ну и наконец, чтобы аналогия стала уж совсем прозрачной: как вы думаете, что пришел на помощь восставшим армянам и защитил их от полного вырезания? Правильно – российская армия! Смайлик «smile» В 1915 году. Кто не верит – Википедия к услугам, там про все это написано весьма красочно.

Наши проукраинцы прочли про все это и забеспокоились: ба – да это же, черт возьми, тот же Донбасс, только сто лет назад! И Украина, получается, в роли Турции, и, соответственно, роль ее столь же малопочтенна и неприглядна!

Как вы думаете, какой вывод сделали наши “проукраинцы” из всего этого? Да простой: они решили, что “национальные интересы Украины” требуют… отрицать геноцид армян и вообще встать полностью на сторону Турции в том давнем, столетней давности конфликте.

Приведу теперь в подтверждение цитаты из ФБ Владимира Малышева, в прошлом петербуржца, а ныне киевлянина, “спасающегося в Украине от преследований ФСБ за поддержку Майдана”:

(об армянах и ситуации в Турции во время резни) “Все просто один в один. Жили себе спокойно несколько столетий и тут раз, начался геноцид. Ну была депортация после того, как армяне во время войны вдруг начали устраивать бунты на границе, помогая российской армии. При этом, до начала этих событий, армяне были представлены и в парламенте, успешно занимались бизнесом и много чего еще, а тут за пять секунд начался геноцид! Ну не бывает так!”

(заодно уж и о евреях) “(нет никакого) сравнения этой истории (армянской резни, а заодно Донбасса) с трагедией истории еврейского народа во время второй мировой войны! Это совершенно разные истории, как по состоянию государств, это было время империй, так и по другим вопросам. Евреи уж точно ничего от Германии не требовали и не устраивали на ее территории республики и другие концерты!”

(о Ванской самообороне – ключевом эпизоде армянской резни) “И тут началось… Настоящие бои, между защитниками города и солдатами регулярной армии. Ну и конечно, куда бросились защитники армянских районов от мародеров и убийц? Правильно, захватывать органы власти! Полицейские участки ну и так далее. Нормально так, защищаться от мародеров… Ну и заканчивается эта история тем, что к ним на помощь приходит российская армия… Которая помогает окончательно прогнать мародеров и убийц от бедных армян. Опа!!!”

“Османская империя тоже не устраивала геноцида, она просто выселяла армян из приграничных районов, потому что они действовали против армии, османской империи. Фактически тогда была война Османской империи с Россией, которая разжигала сепаратизм с помощью армян”.

“основные аргументы и всплеск этой темы происходил после террористических актов или политических убийств. Террористы всегда в основе своего права на преступление ссылались именно на так называемый геноцид. А сейчас идет более глобальная политическая игра, чтобы выбить Турцию, противопоставить ее Европе, Украине ну и так далее”

Ну и более всего впечатливший меня перл: “Если своего государства у армян не было, то какой может быть геноцид?”

Действительно – какой (2015)

Написал этот текст 10 лет назад, тоже 22 апреля, отвечая самому себе на загадку, которая долгое время не давала мне покоя: почему профукраинцы до такой степени взъелись против армян? С чего вдруг? Ответ оказался более чем прост. Год написания текста тоже весьма показателен.