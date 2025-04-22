 

Мнение: Чем рискует Дональд Трамп, захватывая Гренландию?

22.04.2025, 19:55, Разное
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По наводке Льва Щаранского. Джесси Уоттерс, телеведущий Фокс Ньюс, заявил недавно, что Америке пора бы уже забрать Гренландию себе (ссылка).

ДЖЕССИ УОТТЕРС (ведущий):

Тупая сила — это когда ведёшь бессмысленные войны, лишаешь полицию финансирования и открываешь границы. Слабость — это когда падаешь и засыпаешь на ходу. Дружелюбие к миру — вот что загнало нас в этот бардак. Мы больше не в школе. Нам не нужны друзья.

Каждая страна ставит свои интересы на первое место. Когда наши интересы совпадают — отлично, можно вести дела. Когда не совпадают — ну что ж, такова жизнь.

Если ради Гренландии придётся сжечь пару мостов в отношениях с Данией — что ж, мы взрослые люди. Мы сбросили атомные бомбы на Японию — а теперь это наш главный союзник в Тихоокеанском регионе.

Иногда, чтобы построить новый мост — большой, красивый, для будущих поколений — старый мост нужно сжечь. Америка не скована историей.

Объясните, пожалуйста, в чём он неправ? Чем рискует Дональд Трамп, захватывая Гренландию силой? Назовите мне хоть одну причину, которая может побудить Соединённые Штаты отказаться от этого лакомого куска промороженной земли?

Источник: Место для дискуссий


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