 

Вице-президент США время визита в Италию договорился о возобновлении римских приветствий между гражданами

22.04.2025, 19:33, Разное
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе своего визита в Италию договорился об отмене повышенных пошлин в обмен на возвращение римского салюта в повседневную жизнь итальянцев.

Итальянские власти пообещали в течение двух недель легализовать такую форму приветствия. Ди Вэнс объяснил, что у американской администрации «возникли некоторые имиджевые проблемы» из-за этого жеста.

– После наших договорённостей все вопросы будут сняты: если римляне могут так делать, то и мы, американцы, тоже так можем делать. Это была гениальная сделка, – сказал он, выступая в Белом доме сразу по возвращении.

В самой Италии намерены разрешить римские приветствия только коренным жителям столицы, родственники которых жили в пределах римской кольцевой автодороги как минимум с XIX века. В круг людей, у которых чётко прослеживается такая родословная, входит в том числе правый политик Алессандра Муссолини, известная как племянница знаменитой актрисы Софи Лорен.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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