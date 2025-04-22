Рупор кремлевской пропаганды: Неведомым путем



Часовой, № 621, 1979

Справочно: Юрий Фёдорович Орлов (13 августа 1924, Москва — 27 сентября 2020, Итака, Нью-Йорк) — советский физик и правозащитник, участник диссидентского движения. Основатель и первый руководитель Московской Хельсинкской группы с 1976 года. Профессор Корнеллского университета с 1986 года.

С 1963 года — доктор физико-математических наук, с 1968 года — Член-корреспондент Академии наук Армянской ССР.

В 1963—1964 годах на полставки сотрудник Института ядерной физики СОАН СССР в Новосибирске.

Старший научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Академии наук СССР (с 1972 года).

В 1986 году Орлов был лишён советского гражданства и 5 октября 1986 года принудительно выслан из СССР в обмен на арестованного в США советского разведчика Геннадия Захарова.

В 1990 году Михаил Горбачёв восстановил советское гражданство Орлову и другим 23 видным эмигрантам.

ПСЫ: по состоянию на 1979 год в СССР находилось 1 346 658 заключенных (включая 118 790 человек в лечебно-трудовых профилакториях)

https://poltora-bobra.livejournal.com/1581600.html – цинк

О, это старая манипуляция, когда брали всех заключенных ГУЛАГа и объявляли их "политическими заключенными", переводя даже уголовников в "жертвы сталинского режима".

Например, сейчас в США сидит 2.2 млн человек. Больше, чем в большинство лет правления Сталина. При желании, их всех можно объявить политическими заключенными по "опросам".

Ну а возвращаясь к СССР, пик посадок после Сталина пришелся как раз на времена Горбачева.

PS. Московская Хельскинская группа ликвидирована в 2023 году по требованию Минюста РФ. Длительное время там заправляла небезызвестная гражданка США Людмила Алексеева.

Ну и вишенка на торте.

USAID в России. Кого кормило Агентство США по международному развитию

Получателями грантов из США были ФБК Алексея Навального**, «Голос»**, «Мемориал»**, ликвидированный по решению Верховного суда РФ, Московская Хельсинкская группа**, Сахаровский центр**, организация «Агора»** и множество других.

https://zavtra.ru/blogs/usaid_v_rossii_kogo_kormilo_agentstvo_ssha_po_mezhdunarodnomu_razvitiyu

Эти святые люди не могут врать. Тем более за американские деньги.

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Источник: Colonel Cassad

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