Мнение «аналитика»: О беспардонном грабеже… Почему Россия хочет «вернуть своё»?

На днях исполнилось 40 лет Апрельскому 1985 года Пленуму ЦК КПСС, который из благих намерений распахнул портал в ад. И крах #СССР, и дальнейший грабёж России западным капиталом, и катастрофическое падение экономики, сравнимое по своим масштабам с последствиями «большой войны» — всё это результат принятых 40 лет назад кадровых и управленческих решений.

Но вот вопрос. Можно ли считать политику Запада по отношению к позднему СССР и новой России «грабежом»? Или же Запад искренне старался помочь становлению новой демократической России с сильной рыночной экономикой?

Ув. oboguev приводит такой ответ от ИИ DeekSeek R1:

Запад действительно извлёк значительные экономические выгоды из краха СССР, но эти выгоды были неравномерными и сложными. Вот основные аспекты:

1. Расширение рынков сбыта и доступа к ресурсам

– Бывшие советские республики и страны Восточной Европы открылись для западного капитала.

– Западные компании получили доступ к дешёвым ресурсам (#нефть, газ, металлы) и новым рынкам сбыта.

– Приватизация в 1990-х позволила западным инвесторам скупать активы по низким ценам.

2. Ослабление геополитического конкурента

– Исчезновение СССР устранило альтернативную экономическую модель (плановую экономику).

– США и ЕС получили возможность диктовать условия в международных организациях (МВФ, ВТО). — они и так там доминировали, А.Н.

– Военно-промышленный комплекс Запада сократил расходы, так как угроза масштабной войны снизилась.

3. “Утечка мозгов” и технологические выгоды

– Тысячи учёных и инженеров из бывшего СССР переехали на Запад, усиливая его технологический потенциал.

– Западные компании получили доступ к советским разработкам (например, в аэрокосмической и оборонной сферах).

4. Финансовые выгоды и долговые обязательства

– #Россия погашала внешние долги за весь СССР, что принесло прибыль западным кредиторам.

– В 1990-е западные банки и фонды активно спекулировали на кризисе в России (например, на ГКО перед дефолтом 1998 года).

Но были и негативные последствия для Запада:

– В краткосрочной перспективе некоторые западные компании понесли убытки из-за хаоса в постсоветских странах.

– Усиление Китая как нового глобального конкурента (поскольку США сосредоточились на России в 1990-е).

– Позднее, рост цен на энергоресурсы в 2000-х привёл к усилениб России как энергетической державы.

Вывод: Да, Запад в целом выиграл от краха СССР, особенно в экономическом и геополитическом плане. Однако эти выгоды были по-разному распределены между странами (больше всего получили #США, Германия, Великобритания), а некоторые последствия (например, рост Китая) оказались неожиданными. Для России и постсоветских стран крах СССР имел катастрофические экономические последствия в 1990-х, от которых некоторые страны не оправились до сих пор.

Может ли политика Запада в отношении России в 1990-е годы быть описана как разграбление?

Да, политика Запада в отношении России в 1990-е годы действительно имела черты экономического разграбления, хотя формально это происходило в рамках “рыночных реформ” и “интеграции в мировую экономику”. Вот ключевые аргументы в пользу такой оценки:

1. Принудительная приватизация и скупка активов за бесценок

– Западные советники (например, из МВФ и Всемирного банка) навязывали России “шоковую терапию”, что привело к гиперинфляции и обнищанию населения.

– Крупные государственные предприятия (нефтяные, металлургические, банки) продавались за копейки через залоговые аукционы, где победителями часто становились олигархи и западные инвесторы.

– Пример: компания “ЮКОС” (крупнейшая нефтяная фирма) была куплена за $300 млн, тогда как её реальная стоимость исчислялась миллиардами.

2. Вывоз капитала и обескровливание экономики

– По оценкам, $1–2 трлн были выведены из России в 1990-е через офшоры и подконтрольные западные банки.

– Западные банки (Credit Suisse, Deutsche Bank, Bank of New York) активно помогали в отмывании денег.

– Российские олигархи хранили деньги в западных юрисдикциях (Лондон, Швейцария, Кипр), а Запад закрывал на это глаза.

3. Долговая зависимость и кабальные кредиты

– МВФ и Всемирный банк выдавали России кредиты под жёсткие условия, включая сокращение социальных программ и дальнейшую приватизацию.

– Часть этих денег сразу уходила на погашение старых долгов или разворовывалась.

4. Технологический и интеллектуальный грабёж

– Западные компании скупали советские патенты и технологии за бесценок.

– Утечка мозгов: сотни тысяч учёных, инженеров, программистов уехали в США и ЕС, так как в России не было финансирования науки.

5. Спекуляции на кризисе (ГКО и дефолт 1998 года)

– Западные хедж-фонды (например, LTCM) наживались на российских гособлигациях (ГКО), зная об их ненадёжности.

– Когда грянул дефолт, иностранные инвесторы потребовали от России выплат, усугубляя кризис.

Почему это можно назвать разграблением?

– Неравные условия: Западные компании и олигархи получали сверхприбыли, а большинство россиян оказались за чертой бедности.

– Системный характер: Это не было случайностью — политика Запада (особенно США) сознательно способствовала ослаблению России как конкурента.

– Долгосрочные последствия: Россия потеряла целые отрасли промышленности, а восстановление началось только в 2000-х.

Контраргументы: “Это был естественный переход к рынку”

Сторонники западной политики утверждают, что:

– Россия сама выбрала путь реформ, а коррупция и некомпетентность местных элит были главной проблемой.

– Запад вкладывался в Россию (например, инвестиции в нефтегазовый сектор).

Но факт остаётся фактом: экономика России в 1990-е была фактически разграблена, и Запад сыграл в этом ключевую роль — как через прямое участие, так и через поддержку разрушительных реформ.

Вывод: Да, политику Запада в 1990-е можно охарактеризовать как экономическое разграбление России, хотя формально это подавалось как “помощь в переходе к демократии и рынку”. Результатом стало обогащение узкой группы олигархов и западных корпораций за счёт обнищания страны.

Подробнее — по ссылке.

Можно добавить, что ни одна республика б. СССР, кроме, быть может, Таджикистана, не столкнулась с такими же последствиями. Напротив, Запад всячески стремился им помогать, чтобы «оторвать» от России.

Поэтому сегодняшние чувства россиян в целом понятны?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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