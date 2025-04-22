 

Теракт на севере Индии, более 20 погибших

22.04.2025, 19:05, Новости дня
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По меньшей мере 24 человека погибли в индийском Кашмире, когда вооруженные люди открыли огонь по группе туристов. Город Пахалгам, рядом с которым произошла стрельба, расположен в местности, напоминающей Альпы, и являющейся популярным туристическим объектом.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди резко осудил нападение, обещав, что ответственные предстанут перед судом. Глава администрации Кашмира Омар Абдулла назвал террористов “бесчеловечными зверьми”. На место вылетел министр внутренних дел Амит Шах.

Кашмир населен по преимуществу мусульманами, однако контролируется Индией. Здесь действует несколько сепаратистских группировок. Одна из них, ранее малоизвестная “Сопротивление Кашмира” взяла на себя ответственность за нападение, ставшее самым тяжелым за последние годы.


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