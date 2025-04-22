 

Белгородские ученые нашли бактерию, «поедающую» фенол

22.04.2025, 18:25, Разное
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Фото: пресс-служба НИУ БелГУ

Специалисты НИУ Белгородского госуниверситета, при поддержке коллег из других исследовательских и научных организаций, обнаружили интересную бактерию, умеющую «переваривать» разные виды ядовитых соединений, включая фенольные, которыми весьма богаты промышленные отходы со сточными водами.

Если точнее, биоинженерами БелГУ был обнаружен штамм 3D бактерии Rhodococcus opacus — она без проблем переносит контакты с фенолом, включая его высокие накопления до 2,5 грамма на литр, и даже преобразовывает его на ряд безвредных элементов.

Так как Rhodococcus opacus могут разлагать даже большие фенольные концентрации, имеет смысл широко применять их при очистке отходов промышленности — это металлургические заводы, различные коксохимические объекты, а также предприятия множества других отраслей.

Кроме того, результаты исследований показали, что наборы иммобилизованных (закрепленных, к примеру, в геле) клеток обнаруженной Rhodococcus opacus, хранятся около года не теряя своих свойств, что позволяет применять их по назначению без какой-либо предварительной подготовки препарата.Источник &#8212 Microorganisms


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