 

Учёные обнаружили признаки жизни за пределами Солнечной системы

22.04.2025, 18:15, Разное
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Международная группа исследователей пояснила о весомых свидетельствах существования жизни за пределами нашей звёздной системы. Используя данные, полученные новейшим космическим телескопом «Джеймс Уэбб», астрономы обнаружили уникальные химические соединения в атмосфере экзопланеты K2-18b, удалённой от Земли на расстояние около 124 световых лет. Об этом сообщает The Guardian.

Фото из открытых источников

По словам учёных, речь идёт о двух веществах — диметилсульфиде (DMS) и диметилдисульфиде (DMDS), которые обычно образуются исключительно биологическими процессами. Если информация подтвердится, эта находка станет крупнейшим прорывом в поисках внеземной жизни за всю историю астрономии.

Фото из открытых источников / Иллюстрация того, как может выглядеть планета K2-18 b / NASA, CSA, ESA, Дж. Олмстед (STScI), Н. Мадхусудхан (Кембриджский университет)

Экзопланета K2-18b представляет собой газовую суперземлю, обладающую массой почти в десять раз большей земной и диаметром, превышающим земные показатели вдвое. Она расположена в так называемой обитаемой зоне своего родительской звезды — небольшого красного карлика, размер которого составляет лишь половину солнечного диаметра.

Несмотря на важность открытия, исследователи подчёркивают необходимость дальнейших исследований и проверок полученных результатов. По мнению профессора Никку Мадхусудхана из Кембриджа, даже при наличии столь многообещающих признаков жизнь пока остаётся гипотезой, которую предстоит подтвердить независимыми наблюдениями.

Учёные отмечают, что такие исследования приближают человечество к ответу на вопрос о существовании живых существ в иных уголках космоса. Возможно, будущее поколение сможет назвать этот момент поворотным этапом в изучении Вселенной, открывающим перед нами перспективы обнаружения новых форм жизни далеко за пределами нашего мира.


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