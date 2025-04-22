 

В Афинах обнаружены штаны Пифагора, опровергающие его знаменитую теорему

22.04.2025, 17:33, Разное
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В ходе археологических раскопок в Афинах были обнаружены фрагменты штанов, предположительно принадлежавших древнегреческому математику Пифагору.

Даже быстрый анализ ткани и кроя штанов уже поставил под сомнение справедливость его знаменитой теоремы.

– Углы в выкройке штанов определённо не соответствуют правилу a² + b² = c² – это заметно невооружённым глазом, – заявил руководитель раскопок. – Более того, карманы штанов имеют форму, которая нарушает законы евклидовой геометрии. Это ставит под вопрос всё, что мы знали не только о самом Пифагоре, но и об окружающем нас мире.

По мнению историков, обнаруженные штаны могут свидетельствовать о том, что Пифагор был не столько математиком, сколько гениальным портным-авангардистом, чьи геометрические эксперименты были неправильно истолкованы потомками. Другие заявляют, что теорема Пифагора была создана не им, а его учениками, а сам Пифагор предпочитал демонстративно носить штаны, отрицающие её.

В ближайшее время в Цюрихе пройдёт международная математическая конференция, на которой поставят вопрос о дальнейшем отношении научного сообщества к Пифагору и его трудам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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