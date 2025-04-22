Использование цифровых технологий может снизить риск развития слабоумия

Результаты исследования, проведенные учеными из Техаса, указывают на то, что использование цифровых технологий в более зрелом возрасте может снизить риск развития деменции. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior.

Фото из открытых источников

Команда исследователей проанализировала результаты 57 различных исследований, в которых участвовали более 411 000 человек старше 50 лет. Целью анализа было выяснить, как использование технологий может быть связано со случаями деменции.

Психолог и нейробиолог Майкл Скаллин из Бейлорского университета отмечает:

«Каждый день мы слышим о том, как технологии могут вредить нам. Появляются термины, в числе которых «утечка мозгов» и «цифровое слабоумие». Мы решили выяснить, действительно ли это так».

Результаты статистического анализа показали, что использование технологий может на 58% снизить риск когнитивных нарушений. Кроме того, у тех, кто активно использует цифровые устройства, скорость снижения когнитивных функций оказалась на 26–34% ниже.

Важно понимать, что это исследование не может установить прямую причинно-следственную связь, так как в различных исследованиях использовались разные методы и подходы к измерению использования технологий. В одних случаях рассматривалось использование смартфонов, в других — активность в социальных сетях.

Тем не менее, снижение риска сохраняется даже при учете таких факторов, как род занятий, уровень образования и социально-экономический статус. Это требует дальнейших исследований.

Нейропсихолог Джаред Бендж из Техасского университета в Остине подчеркивает, что поощрение пожилых людей к использованию технологий может быть полезным для улучшения их когнитивного здоровья.

«Использование технологий, особенно для решения задач и установления связей, может оказать положительное влияние», — говорит он.

Исследователи предполагают, что технологии могут поддерживать умственную активность, особенно когда речь идет об освоении новых устройств и приложений. Кроме того, они помогают поддерживать социальные связи через социальные сети и видеозвонки, что, как известно, снижает риск одиночества, связанного с деменцией.

Также рассматривается возможность использования технологий как «подпорки» для пожилых людей, помогая им оставаться независимыми. Например, приложения могут напоминать о приеме лекарств и медицинских осмотрах.

Хотя эта тема требует дальнейшего изучения, результаты исследования подчеркивают важность поддержания отношений с технологиями по мере взросления. Скаллин советует:

«Если у вас есть родитель или бабушка с дедушкой, которые избегают технологий, возможно, стоит изменить подход. Помогите им освоить простые приложения, такие как фотогалереи или календари, и будьте терпеливы в процессе обучения».

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