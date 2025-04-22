Ученые: Магнитное поле Марса охватывало только южное полушарие

Последние данные, полученные с помощью марсохода «Инсайт», подтверждают, что когда-то Красная планета обладала магнитным полем. Интересно, что это поле, похоже, охватывало только южное полушарие, в то время как северное осталось без защиты. Об этом сообщает Universe Today.

Фото из открытых источников

Команда учёных из Института геофизики Техасского университета выдвинула теорию, объясняющую эту аномалию. В своей статье они предполагают, что полностью расплавленное ядро Марса могло стать причиной асимметричного магнитного поля, аналогичного тому, что зафиксировал «Инсайт».

В отличие от Земли, где ядро состоит из твёрдого внутреннего и расплавленного внешнего слоёв, Марс, по мнению учёных, мог иметь полностью расплавленное ядро. Это предположение основано на том, что около 3,9 миллиарда лет назад породы, образовавшие крупные ударные бассейны, должны были намагнититься в присутствии магнитного поля. Однако отсутствие намагниченных образцов указывает на то, что после этого времени сильное глобальное магнитное поле не существовало.

Странная дихотомия в магнитном поле Марса была впервые замечена в 1997 году во время миссии Mars Global Surveyor. Данные «Инсайта» подтвердили резкую разницу между северным и южным полушариями. Ранее учёные выдвигали различные гипотезы, объясняющие это явление, включая последствия столкновений с астероидами и раннюю тектоническую активность, но они не получили широкой поддержки.

Новая теория, предложенная Чи Яном и его коллегами, предполагает два возможных объяснения. Во-первых, Красная планета могла иметь полностью расплавленное ядро, а во-вторых, значительная разница температур между полушариями могла привести к тому, что тепло уходило только из южной части.

В этом контексте расплавленное ядро могло бы стать основным двигателем процесса, называемого «планетарным динамо», который отвечает за создание магнитных полей на планетах. При наличии твёрдого внутреннего ядра, как у Земли, эффективность этого процесса могла бы нарушаться.

Учёные также рассматривают, как температурные перепады могут способствовать неравномерному отведению тепла. Если южное полушарие обладало более высокой теплопроводностью, тепло могло бы легче проходить через него, вызывая турбулентность, необходимую для формирования планетарного динамо, сосредоточенного в основном на южной стороне.

Для проверки своей гипотезы исследователи создали модель раннего Марса с использованием суперкомпьютера в Центре передовых вычислительных исследований Мэриленда. В ходе экспериментов они изменяли гидродинамические параметры и теплопроводность коры планеты, и наиболее точные результаты были получены при условии, что ядро Марса было полностью расплавленным, а теплопроводность полушарий существенно различалась.

Для восстановления атмосферы Марса потребуется магнитное поле или аналогичный механизм. Теперь исследователи планируют провести анализ сейсмических данных, собранных «Инсайтом», а также более глубокое изучение марсианских метеоритов.