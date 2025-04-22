Мнение: Негодяй Сидоров заставляет Пупкина работать по 10 часов в день

В комментариях возмущаются статистикой про китайцев, которые регулярно вылезают за пределы восьмичасового рабочего дня. Логика такая, цитирую (ссылка):

Представьте такую картину: работник, отработавший 10-часовую смену сидит и собирается с силами, чтобы пойти домой, и тут к нему подходит капиталист, суёт в руки деньги и говорит:

— Вот, держи, молодец, заработал, теперь иди и потрать их. Что значит ты не можешь? Что значит устал? Я сказал иди и трать, веселись, отдыхай! Что значит тебе дома нужно в магазин за продуктами? Что значит тебе нужно приготовить поесть на завтра? Что значит нужно сделать домашние дела? Ты что, глупый? У тебя помимо 10 часов работы и 8 часов сна есть аж 6 (!) часов свободного времени, часть из которых ты потратишь на дорогу и домашние дела (типа поужинать, помыться, привести себя в порядок, приготовить обед на завтра и другие житейские мелочи)! Я, как капиталист, тобой очень доволен, ты лучше любого робота приходишь вовремя, трезвый и ответственный, а жить… ну, потом… может быть… когда-нибудь… если доживëшь.

Вот такую безрадостную картину видит ответственный работник, который вкалывает по 10 часов в день 6 дней в неделю. Капиталист оставил ровно столько свободного времени своему работнику, чтобы ему хватило на дорогу, сон, еду и гигиену. А жизнь? А что такое жизнь? Работа и есть жизнь, а всё остальное от лукавого.

Вот что я думаю по этому поводу.

Во-первых, мне довольно сложно разделить благородный гнев поборников короткого рабочего дня. Иногда я даже немного завидую рабочим, которые работают по 50 часов в неделю, и которые могут позволить себе выкинуть работу из головы немедленно после вечернего гудка.

У предпринимателей привычным является 12-часовой рабочий день, плюс суббота и воскресенье, а заработок им при этом никто не гарантирует вообще. Могут вообще за год убытки выйти, а иногда и банкротство, если дела плохо пойдут.

Обсуждаемый выше китайский работник, в свою очередь, работает 10 часов в день, у него есть суббота, у него есть воскресенье, у него есть месяц отпуска в году, у него есть местные аналоги наших майских и новогодних праздников, у него есть больничные. В конце концов, он может в любой момент уволиться и отдохнуть. Предприниматель всей этой роскоши обычно лишён, поэтому, когда превратности судьбы делают из предпринимателей наёмных работников, предприниматели почти всегда чувствуют большое облегчение: вот как человек, который носил огромный рюкзак, а потом его снял.

Во-вторых, мы живём в свободной стране, и никто никого не заставляет работать по 10 часов — уж я-то тем более. У моих сотрудников обычная рабочая неделя (примерно 8 часов в день), при этом я знаю людей, которые предпочитают работать по 4 часа в день. Уровень жизни в России сейчас довольно высокий, поэтому небольшие деньги, которые можно заработать за 4 часа обычной работы, всё равно достаточны: в девяностые такой заработок считался бы очень хорошим.

Для наглядности. В 2000 году на среднюю зарплату можно было купить примерно 300 литров бензина. Сейчас на половину (!) средней зарплаты можно купить целых 700 литров.

Хитрость тут вот в чём. Люди, которые возмущаются трудоголиками, хотят работать расслабленно, ничему не учась и особо не напрягаясь, но при этом иметь те же блага, что и люди, которые вкалывают. Предложение «работай 4 часа в день» они отвергают сходу, на уровне подсознания — им хочется жить не беднее соседа Сидорова, который работает по 10 часов. Иметь такой же автомобиль, ездить в отпуск на те же курорты, ужинать в тех же ресторанах.

Получается недопонимание. С точки зрения Сидорова, он вообще никак не трогает своего соседа Пупкина, просто усердно работает по 10 часов в день. С точки зрения Василия Пупкина, Сидоров — негодяй, который ставит его перед невыносимым выбором: или работать так же усердно, как Сидоров, или завидовать Сидорову, который купил себе более дорогой автомобиль.