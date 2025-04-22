 

Министр обороны США не увидел проблемы в том, что рассказывает о военных планах своей китайской домработнице

22.04.2025, 15:33, Разное
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Министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что добавил свою китайскую домработницу Пи Мейлин в чат, где обсуждались военные планы и текущие операции.

Политик также назвал критиков этого решения «расистами и лицемерами». Напомним, об инциденте первым сообщил журнал The Atlantic, однако президент США отверг эту информацию, назвав её «фейк ньюс». Сам Хегсет напротив подтвердил присутствие служанки в чате.

– Что здесь такого? Пи Мейлин очень любознательна, она даже хотела учиться на дипломата. Она интересуется международной политикой, постоянно расспрашивает меня, как дела на службе, какие планы на ближайшие недели и месяцы, какие ракеты и где мы развернули, что об этом всём думает мистер Трамп, – пояснил он. – Я несколько утомился всё это ей рассказывать и решил добавить её в чат – пусть читает всё сама и не тратит моё время.

Министр добавил, что исключает возможность шпионажа со стороны своей работницы, поскольку принял меры предосторожности – сначала он хотел заставить её поклясться на католическом кресте, что она никому не расскажет секреты из чата, но затем нашёл у неё в комнате большой портрет председателя Си Цзиньпина и «придумал кое-что получше».

– Я заставил её поклясться на портрете Си и она легко это сделала. Это парень, он для них кто-то вроде Иисуса, поэтому я уверен в её молчании. Конечно, найдутся расисты и лицемеры, которые всё равно будут обвинять её во всех грехах только из-за разреза глаз, но мы просто будем двигаться дальше. Америка, вперёд! – сказал Хегсет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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