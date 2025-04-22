Первая в мире складная и полноцветная E Ink-книга в одном шаге от выпуска

Компания Readmoo показала на выставке в Тайване полноцветную складную книгу-ридер на электронных черниалах. Новинка, получившая название mooInk V, сочетает в себе преимущества складных гаджетов, которые приобретают все большую популярность, и традиционного формата книги. «Читалка» оснащена цветным ePaper-дисплеем, разрешение которого составляет 300 пиксель/дюйм. При необходимости он складывается пополам, образуя 8-дюймовый экран. Такой формат позволяет читать цифровой контент, включая комиксы и иллюстрированные книги.

Недостатком mooInk V является отсутствие штатной фронтальной подсветки, поэтому для чтения в условиях недостаточного освещения потребуется дополнительный источник света.

В сложенном состоянии на месте сгиба появляется небольшой зазор, обусловленный толщиной слоя электронной бумаги. Тем не менее, панель ридера прошла тщательные испытания на прочность и выдерживает не менее 200 000 циклов открывания-закрывания. MooInk V весит около 255 г и готова к производству. Сведения о цене и дате старта продаж пока не озвучены.Источник — Readmoo