Учёные открыли новый цвет, ранее невидимый для человека

Группа исследователей из Калифорнийского университета при помощи лазерных импульсов обнаружила новый цвет, который они назвали «оло». Это сине-зелёный оттенок, не воспринимаемый человеческим глазом, был описан в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Фото из открытых источников

Соавтор исследования, профессор Рен Нг, охарактеризовал результаты как «выдающиеся». По его словам, открытие может иметь важное значение для изучения дальтонизма и других аспектов восприятия цвета. Профессор Нг, который сам принимал участие в эксперименте, пояснил в интервью BBC Radio 4 о том, как новый цвет отличается от всего, что мы привыкли видеть.

Он привел аналогию: «Представьте, что вы видите лишь пастельные оттенки розового, а затем кто-то приходит в яркой рубашке насыщенного розового цвета и говорит, что это новый цвет, который мы называем красным».

В исследовании участвовали пять человек с нормальным цветовым зрением, среди которых была одна женщина. Трое из участников также стали соавторами научной статьи. В ходе эксперимента лазерный луч был направлен на зрачки участников, используя устройство под названием Oz, разработанное учеными из Калифорнийского университета в Беркли и Вашингтонского университета. Это устройство сочетает оптические приборы, зеркала и лазеры и позволяет анализировать сетчатку — светочувствительную ткань, отвечающую за восприятие света и цвета.

Сетчатка содержит три типа колбочек, чувствительных к синему, красному и зелёному свету. В ходе эксперимента лазер воздействовал только на колбочки, отвечающие за восприятие зелёного света, что привело к появлению цветового сигнала, не обнаруживаемого в естественных условиях. Таким образом, новый цвет оло невозможно увидеть невооружённым глазом без специальной стимуляции.

Некоторые эксперты, в числе которых профессор Джон Барбур из Городского университета Святого Георгия в Лондоне, выразили сомнения относительно данного открытия. Он отметил, что эксперимент является технологическим достижением, но новый цвет всё же «подлежит обсуждению». Другие специалисты добавили, что восприятие цвета может быть вопросом интерпретации. Профессор Барбур уточнил, что при стимуляции клеток L-колбочек участники увидели бы насыщенный красный цвет, как это показано в исследовании.

Профессор Нг признал, что увидеть оло может быть сложно, однако команда исследователей планирует провести дальнейшие исследования, чтобы выяснить, как это открытие может повлиять на людей с дальтонизмом, испытывающим трудности в различении некоторых оттенков.