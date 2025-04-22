 

Армия РФ нанесла авиаудар по Запорожью – погибла женщина, среди десятков пострадавших есть дети

22.04.2025, 14:50, Новости дня
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Во вторник, 22 апреля, российская армия нанесла удар по Запорожью управляемыми авиационными бомбами. Местные власти сообщают, что погибла 69-летняя женщина.

В результате бомбардировок в одном из районов Запорожья возник пожар.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что пострадали 23 человека, среди них четверо детей.


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